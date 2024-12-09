8800 км ради лекции: студент похвастался "самой длинной в мире поездкой на занятия" (фото)

Гуанли Сюй объясняет, что расходы на еженедельные перелеты оказались сопоставимы с ежемесячными тратами на жизнь в другой стране. По его словам, путешествие туда и обратно занимает около 72 часов.

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28-летний иностранный студент Гуанли Сюй из Китая, завершил последний семестр в Университете RMIT (Мельбурн, Австралия) в необычном формате. Каждый понедельник он отправлялся из своего родного города Дечжоу в другую страну, чтобы посетить занятия, а уже в среду вечером возвращался домой. Об этом пишет SBS News.

Такое решение парень объясняет тем, что расходы на еженедельные перелеты оказались сопоставимы с ежемесячными расходами на жизнь в Австралии. 28-летний студент стал известен после того, как опубликовал видео на Douyin, китайской версии TikTok. Его ролик под названием "Бросаю вызов самой длинной в мире поездке на занятия" собрал тысячи просмотров и комментариев. На видео Сюй показал свой путь длиной 8800 километров, который он совершал 11 раз с августа по октябрь.

"Путешествие туда и обратно занимает около 72 часов. В одну сторону — это примерно 10–13 часов на самолете", — рассказал он.

По словам студента, каждая поездка обходилась ему в 1500 долларов, что лишь немного превышает обычные расходы на проживание в Мельбурне.

Студент рассказал, что путешествие туда и обратно занимает около 72 часов Фото: SBS

Основными причинами своего решения Сюй называет желание проводить больше времени с семьей и девушкой, а также подготовку к карьере в Китае после окончания учебы. Для него важным фактором стало наличие регулярных авиарейсов между Китаем и Австралией, что сделало такой график осуществимым.

"Мне больше нравится обстановка в Китае. После стольких лет жизни за границей я хотел проводить больше времени с семьей", — объясняет он.

Сюй приехал в Австралию восемь лет назад, чтобы получить образование по игровому дизайну и управлению искусством. Однако именно его последний семестр стал для него "смелым экспериментом", который не только обогатил жизненный опыт, но и позволил лучше понять, как планировать будущее.

Сейчас Сюй вернулся в Мельбурн, чтобы подготовиться к церемонии вручения дипломов. Подводя итоги своего необычного трехмесячного опыта, он подчеркнул, что такой формат подходит не всем.

"Если у вас есть время и возможность тщательно все спланировать, это может быть полезным опытом. Но если вы только начинаете адаптацию за границей, лучше сосредоточиться на местной жизни", — заключил он.

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