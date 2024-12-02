На краю света: семья живет на самом удаленном острове в мире (видео)

Остров, затерянный в южной части Атлантики, стал домом для семьи Келли Грин, которая рассказывает о своей уникальной жизни пользователям соцсетей. Один из ее роликов стал вирусным и набрал более 1,8 млн просмотров.

Келли Грин и ее семья обитают на Тристан-да-Кунья, одном из самых изолированных обитаемых архипелагов в мире. Об этом она рассказала в одном из своих последних видео в TikTok.

Этот вулканический остров в южной части Атлантического океана находится в 1732 милях от Кейптауна (Южная Африка) и 2454 милях от Мар-дель-Платы (Аргентина). Добраться туда можно только на корабле за семь-восемь дней, а последние метры пути приходится преодолевать на плоту.

В своем TikTok-канале Келли делится уникальными моментами из жизни на острове. Один из ее роликов, набравший более 1,8 миллиона просмотров, показывает, как к берегу прибывает корабль, доставляющий необходимые товары. В видео она рассказывает, что подарки к Рождеству приходится заказывать за полгода, чтобы они успели прибыть вовремя.

"Живя на самом отдаленном острове, нужно плыть на корабле неделю, а затем тебя доставляет плот", — объясняет Келли, показывая путь от пляжа до дома.

Отсутствие удобной гавани, горный ландшафт и частые проливные дожди делали остров малопривлекательным для первых исследователей Фото: TikTok

Издание Daily Express отмечает, что на Тристане проживает всего около 250 человек, и все они являются гражданами заморских территорий Великобритании. Жители ведут размеренный образ жизни, который очаровал подписчиков Келли в соцсетях. Многие комментаторы признаются, что впервые узнали об этом острове благодаря ее видео.

"Я всегда был очарован Тристан-да-Куньей", "Это потрясающе — узнать о жизни в таком уникальном месте", "Думаю, я бы сошел с ума, если бы жил на далеком острове", "Как вы переживаете штормы", "Вам стоит снимать больше видео о жизни на Тристан-да-Кунья", — писали они.

Тристан-да-Кунья, британская заморская территория, был заселен только людьми, готовыми к суровым условиям. Отсутствие удобной гавани, горный ландшафт и частые проливные дожди делали остров малопривлекательным для первых исследователей. Однако благодаря настойчивости небольшого сообщества людей жизнь на архипелаге не только сохранилась, но и процветает.

Издание также отмечает, что с момента установления британского гарнизона в 1816 году остров остается частью Великобритании, сохраняя связь с метрополией. Несмотря на изоляцию, его жители показывают, что можно процветать даже на краю света.

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