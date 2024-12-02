На краю світу: сім'я живе на найвіддаленішому острові у світі (відео)

Острів, загублений у південній частині Атлантики, став домівкою для сім'ї Келлі Грін, яка розповідає про своє унікальне життя користувачам соцмереж. Один з її роликів став вірусним і набрав понад 1,8 млн переглядів.

Келлі Грін та її сім'я мешкають на Трістан-да-Кунья, одному з найбільш ізольованих населених архіпелагів у світі. Про це вона розповіла в одному зі своїх останніх відео в TikTok.

Цей вулканічний острів у південній частині Атлантичного океану розташований за 1732 милі від Кейптауна (Південна Африка) і 2454 милі від Мар-дель-Плати (Аргентина). Дістатися туди можна тільки кораблем за сім-вісім днів, а останні метри шляху доводиться долати на плоту.

У своєму TikTok-каналі Келлі ділиться унікальними моментами з життя на острові. Один з її роликів, що набрав понад 1,8 мільйона переглядів, показує, як до берега прибуває корабель, що доставляє необхідні товари. У відео вона розповідає, що подарунки до Різдва доводиться замовляти за пів року, щоб вони встигли прибути вчасно.

"Живучи на найвіддаленішому острові, потрібно плисти на кораблі тиждень, а потім тебе доставляє пліт", — пояснює Келлі, показуючи шлях від пляжу до будинку.

Відсутність зручної гавані, гірський ландшафт і часті проливні дощі робили острів малопривабливим для перших дослідників Фото: TikTok

Видання Daily Express зазначає, що на Трістані проживає всього близько 250 осіб, і всі вони є громадянами заморських територій Великої Британії. Жителі ведуть розмірений спосіб життя, який зачарував підписників Келлі в соцмережах. Багато коментаторів зізнаються, що вперше дізналися про цей острів завдяки її відео.

"Я завжди був зачарований Трістан-да-Куньєю", "Це приголомшливо — дізнатися про життя в такому унікальному місці", "Думаю, я б збожеволів, якби жив на далекому острові", "Як ви переживаєте шторми", "Вам варто знімати більше відео про життя на Трістан-да-Кунья", — писали вони.

Трістан-да-Кунья, британська заморська територія, був заселений тільки людьми, готовими до суворих умов. Відсутність зручної гавані, гірський ландшафт і часті проливні дощі робили острів малопривабливим для перших дослідників. Однак завдяки наполегливості невеликої спільноти людей життя на архіпелазі не тільки збереглося, а й процвітає.

Видання також зазначає, що з моменту встановлення британського гарнізону в 1816 році острів залишається частиною Великої Британії, зберігаючи зв'язок із метрополією. Попри ізоляцію, його жителі показують, що можна процвітати навіть на краю світу.

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