"Это безумие": мужчина заметил затонувшее судно в Google Earth и отправился на его поиски

Путешественник по имени Джош, известный своими необычными находками в Google Earth, на этот раз обнаружил затонувший корабль, изучая побережье Великобритании.

Исследователь Джош, вдохновленный изображениями на Google Earth, отправился в Лэндс-Энд (Корнуолл, Англия), чтобы своими глазами увидеть затонувший корабль RMS Mülheim. Об этом он рассказал в одном из своих роликов в TikTok.

Необычное путешествие мужчины привлекло внимание пользователей социальных сетей. Джош, который ведет TikTok-аккаунт, посвященный интересным находкам на Google Earth, обнаружил судно, изучая береговую линию Великобритании.

"Естественно, я не смог устоять перед желанием проверить это своими глазами", — написал он в подписи к видео.

Исследователь начал свою прогулку в самой юго-западной точке Великобритании, наслаждаясь видами на драматические прибрежные скалы. Однако он предупредил, что это место — не только красивое, но и опасное, ведь там было зафиксировано более 130 кораблекрушений.

После долгого пути Джош достиг ржавеющих останков корабля, которые притаились в небольшой уединенной бухте. Он рискнул спуститься по скалистой местности, чтобы изучить судно поближе. Джош исследовал палубу и несколько пустых комнат, отмечая разрушающее воздействие времени.

Судно потерпело крушение в марте 2003 года Фото: TikTok

Затонувшее судно оказалось немецким грузовым кораблем RMS Mülheim, который потерпел крушение в марте 2003 года. Согласно архивам, причиной стала странная авария. Старший офицер, стоявший на вахте, потерял сознание после падения в кресле. Это привело к тому, что корабль сел на мель у берегов Лэндс-Энда. Экипаж из шести человек был спасен, но корабль остался на месте аварии.

Джош завершил свое путешествие восторженными словами о красоте и драматичности английского побережья, но предупредил о рисках.

"Эти места опасны, и я не рекомендую повторять мои действия. Важно всегда ставить безопасность на первое место", — подчеркнул он.

Местные жители активно обсуждают находку в комментариях. Некоторые из них впервые узнали о существовании корабля, другие вспомнили его в лучшем состоянии. Один из комментаторов назвал вид затонувшего судна грустным напоминанием о разрушительном влиянии времени.

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