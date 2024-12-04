"Це безумство": чоловік помітив затонуле судно в Google Earth і вирушив на його пошуки

Мандрівник на ім'я Джош, відомий своїми незвичайними знахідками в Google Earth, цього разу виявив затонулий корабель, вивчаючи узбережжя Великої Британії.

Дослідник Джош, натхненний зображеннями на Google Earth, вирушив у Лендс-Енд (Корнуолл, Англія), щоб на власні очі побачити затонулий корабель RMS Mülheim. Про це він розповів в одному зі своїх роликів у TikTok.

Незвичайна подорож чоловіка привернула увагу користувачів соціальних мереж. Джош, який веде TikTok-акаунт, присвячений цікавим знахідкам на Google Earth, виявив судно, вивчаючи берегову лінію Великої Британії.

"Природно, я не зміг встояти перед бажанням перевірити це на власні очі. Це просто безумство", — написав він у підписі до відео.

Дослідник розпочав свою прогулянку в найпівденно-західнішій точці Великої Британії, насолоджуючись краєвидами на драматичні прибережні скелі. Однак він попередив, що це місце — не лише красиве, а й небезпечне, адже там було зафіксовано понад 130 корабельних аварій.

Після довгого шляху Джош досяг іржавих решток корабля, які причаїлися в невеликій відокремленій бухті. Він ризикнув спуститися по скелястій місцевості, щоб вивчити судно ближче. Джош досліджував палубу і кілька порожніх кімнат, відзначаючи руйнівний вплив часу.

Судно зазнало аварії в березні 2003 року Фото: TikTok

Затонуле судно виявилося німецьким вантажним кораблем RMS Mülheim, який зазнав аварії в березні 2003 року. Згідно з архівами, причиною стала дивна аварія. Старший офіцер, який стояв на вахті, знепритомнів після падіння в кріслі. Це призвело до того, що корабель сів на мілину біля берегів Лендс-Енда. Екіпаж із шести осіб було врятовано, але корабель залишився на місці аварії.

Джош завершив свою подорож захопленими словами про красу і драматичність англійського узбережжя, але попередив про ризики.

"Ці місця небезпечні, і я не рекомендую повторювати мої дії. Важливо завжди ставити безпеку на перше місце", — наголосив він.

Місцеві жителі активно обговорюють знахідку в коментарях. Деякі з них уперше дізналися про існування корабля, інші згадали його в кращому стані. Один із коментаторів назвав вигляд затонулого судна сумним нагадуванням про руйнівний вплив часу.

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