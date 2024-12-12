"Крылья красоты": девушка озадачена тем, что она нашла на борту самолета (видео)

В ставшем вирусным ролике девушка показывает находку, оставленную кем-то из пассажиров. Пользователи соцсетей быстро принялись обсуждать "потерянные крылья красоты" в комментариях.

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Пользователь TikTok под ником @g_buser поделился курьезной историей, которая привлекла внимание миллионов. Во время полета пассажир Delta Airlines обнаружил на стене самолета накладные ресницы.

"Если вы недавно летели Delta и сидели в 27 ряду, вы что-то забыли", — подписал автор 6-секундный ролик, который собрал уже более 1,2 миллиона просмотров.

На видео девушка показывает находку, а затем переводит камеру на аварийный выход, где на стене и были прикреплены "потерянные крылья красоты". Пользователи TikTok принялись шутить в комментариях.

"Как я же я смеялся", "Это могла бы быть я (не буду врать)", "Тише, самолет спит", — подколол третий.

В обсуждение неожиданно включились даже популярные бренды косметики.

"Мы все там были…", — написал представитель компании Sally's Beauty.

Во время полета пассажир Delta Airlines в аварийном ряду обнаружил на стене самолета накладные ресницы Фото: TikTok

Неравнодушные зрители также выразили интерес к деталям происшествия.

"Мне отчаянно нужно знать, переместились ли они во время тяжелого сна или были положены туда для удобства", — написал один из пользователей TikTok.

Несмотря на массу догадок, скорее всего, пассажир просто снял ресницы в рамках своей процедуры ухода за кожей во время полета, о чем впоследствии забыл. Однако специалисты предупреждают о рисках таких процедур. Косметолог Мери-Лиина объяснила, что сухой воздух в самолете может навредить коже, а гигиенические условия далеко не идеальны.

"Самолет — это, пожалуй, одно из самых грязных мест на земле, чтобы начинать ухаживать за кожей", — подчеркнула она.

Ранее Фокус сообщал, что студент похвастался "самой длинной в мире поездкой на занятия". Гуанли Сюй объясняет, что расходы на еженедельные перелеты оказались сопоставимы с ежемесячными тратами на жизнь в другой стране. По его словам, путешествие туда и обратно занимает около 72 часов.

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