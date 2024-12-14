Один із найвідоміших круїзних лайнерів у світі відправлять на дно: названо незвичайну причину

Корабель, який був більшим навіть за знаменитий "Титанік", приймав на борту таких знаменитостей, як Джон Кеннеді, Мерилін Монро, Волт Дісней, Джуді Гарланд і Сальвадор Далі.

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Один із найвідоміших круїзних лайнерів у світі, SS United States, побудований на початку 1950-х років, готується до затоплення. Цей крок, ініційований американською владою, здивував багатьох, проте причина такого незвичайного рішення виявилася вельми поважною. Про це пише Lad Bible.

SS United States свого часу був найшвидкохіднішим судном у світі, яке приймало на борту таких знаменитостей, як Джон Кеннеді, Мерилін Монро, Волт Дісней, Джуді Гарланд і Сальвадор Далі. Лайнер, що перевершував за розмірами навіть легендарний "Титанік", був знятий з експлуатації 1969 року після майже двох десятиліть служби. Це рішення стало несподіваним для тих, хто вже планував круїзи на 1970 рік.

Після виходу з експлуатації корабель занепадав, більшу частину його внутрішнього оздоблення продали, а саме судно прийшло в запустіння.

Корабель приймав на борту таких знаменитостей, як Джон Кеннеді, Мерилін Монро, Волт Дісней, Джуді Гарланд і Сальвадор Далі Фото: The Washington Post

Наразі SS United States перебуває у Філадельфії, але плани з його транспортування і затоплення близькі до завершення. Судно планують перевезти до Флориди, в район Дестін-Форт-Волтон-Біч, де воно займе місце на дні Мексиканської затоки.

Затоплення переслідує важливу мету: SS United States має стати штучним рифом і новим домом для морської флори й фауни.

"Це буде захопливим доповненням до наших штучних рифів і затонулих кораблів і забезпечить необхідне середовище існування для риб", — заявила директорка з туризму округу Окалуза Дженніфер Адамс.

SS United States має стати штучним рифом і новою домівкою для морської флори і фауни Фото: AFP

Однак переміщення корабля в нинішньому стані неможливе. Судно потребує значного ремонту, оскільки воно негерметичне, має нестійкий центр тяжіння і перебуває в аварійному стані. Ці проблеми, укупі з довгими роками простою, зробили буксирування вкрай складним завданням.

Проте округ Окалуза придбав корабель за $10 мільйонів у жовтні 2024 року. Очікується, що судно пройде через ключові мости, включно з масивним мостом Волта Вітмена у Філадельфії.

Видання зазначає, що SS United States, що стоїть покинутим із 1996 року, не раз ставав об'єктом дискусій про його долю. У 2021 році власникам судна було наказано знайти нове місце для корабля після припинення виплат за оренду. Тепер, через 55 років після виходу з експлуатації, легендарний лайнер готується знайти нове життя, цього разу як підводний притулок для морських мешканців.

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