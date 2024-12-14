Один из самых известных круизных лайнеров в мире отправят на дно: названа необычная причина

Корабль, который был крупнее даже знаменитого "Титаника", принимал на борту таких знаменитостей, как Джон Кеннеди, Мэрилин Монро, Уолт Дисней, Джуди Гарланд и Сальвадор Дали.

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Один из самых известных круизных лайнеров в мире, SS United States, построенный в начале 1950-х годов, готовится к затоплению. Этот шаг, инициированный американскими властями, удивил многих, однако причина столь необычного решения оказалась весьма уважительной. Об этом пишет Lad Bible.

SS United States в свое время был самым быстроходным судном в мире, принимавшим на борту таких знаменитостей, как Джон Кеннеди, Мэрилин Монро, Уолт Дисней, Джуди Гарланд и Сальвадор Дали. Лайнер, превосходивший по размерам даже легендарный "Титаник", был снят с эксплуатации в 1969 году после почти двух десятилетий службы. Это решение стало неожиданным для тех, кто уже планировал круизы на 1970 год.

После выхода из эксплуатации корабль ветшал, большая часть его внутреннего убранства была продана, а само судно пришло в запустение.

Корабль принимал на борту таких знаменитостей, как Джон Кеннеди, Мэрилин Монро, Уолт Дисней, Джуди Гарланд и Сальвадор Дали Фото: The Washington Post

На данный момент SS United States находится в Филадельфии, но планы по его транспортировке и затоплению близки к завершению. Судно планируют перевезти во Флориду, в район Дестин-Форт-Уолтон-Бич, где оно займет место на дне Мексиканского залива.

Затопление преследует важную цель: SS United States должен стать искусственным рифом и новым домом для морской флоры и фауны.

"Это будет захватывающее дополнение к нашим искусственным рифам и затонувшим кораблям и обеспечит необходимую среду обитания для рыб", — заявила директор по туризму округа Окалуза Дженнифер Адамс.

SS United States должен стать искусственным рифом и новым домом для морской флоры и фауны Фото: AFP

Однако перемещение корабля в нынешнем состоянии невозможно. Судно требует значительного ремонта, поскольку оно негерметично, имеет неустойчивый центр тяжести и находится в аварийном состоянии. Эти проблемы, вкупе с долгими годами простоя, сделали буксировку крайне сложной задачей.

Тем не менее округ Окалуза приобрел корабль за $10 миллионов в октябре 2024 года. Ожидается, что судно пройдет через ключевые мосты, включая массивный мост Уолта Уитмена в Филадельфии.

Издание отмечает, что SS United States, стоящий заброшенным с 1996 года, не раз становился объектом дискуссий о его судьбе. В 2021 году владельцам судна было предписано найти новое место для корабля после прекращения выплат за аренду. Теперь, спустя 55 лет после выхода из эксплуатации, легендарный лайнер готовится обрести новую жизнь, на этот раз в качестве подводного убежища для морских обитателей.

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