Поймал на крючок: рыбак подцепил тонущую женщину и вытащил ее из сильного течения

Свидетелями инцидента стали рыбаки, ловившие рыбу на берегу. Один из них с помощью удочки и крючка зацепил ее за одежду и вытянул на берег.

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Быстрая реакция и находчивость местного рыбака спасли жизнь 31-летней женщине, попавшей в обратное течение во время ночного купания на пляже Диас в заливе Моссел (ЮАР). Инцидент произошел в среду, 18 декабря, около 00:57. Об этом пишет ABC 6.

Женщина, жительница города Джордж, была затянута в океан сильным течением, вызванным весенним отливом. Свидетелями произошедшего стали рыбаки, ловившие рыбу на берегу. Один из них, проявив смекалку, использовал удочку с прикрепленным рыболовным крючком, чтобы зацепить женщину за джинсы и вытащить ее в безопасное место.

Когда уровень воды достиг линии пояса, рыбак вошел в воду и помог женщине выбраться на берег. К моменту прибытия спасательной службы NSRI Mossel Bay (Национальный институт спасения на море), полиции ЮАР, скорой помощи Frontier Medix и других экстренных служб женщина уже была в безопасности.

Пляж Диас в заливе Моссел Фото: Booking

Медики оказали пострадавшей помощь на месте, диагностировав симптомы неглубокого утопления, однако дальнейшего лечения не потребовалось.

Поступок рыбака, чьи действия буквально спасли жизнь утопающей, получил высокую оценку как со стороны очевидцев, так и от представителей экстренных служб. Его находчивость стала примером того, как решительные действия могут изменить исход трагических обстоятельств.

NSRI напомнила жителям и гостям региона об опасностях сильных течений, особенно в период весеннего отлива, и призвала соблюдать меры безопасности при посещении пляжей.

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