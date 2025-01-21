Німецький танк Leopard 1 з бельгійською баштою пройшов випробування: деталі модернізації

Цим рішенням може зацікавитися Україна, яка вже має на озброєнні Leopard 1 у різних модифікаціях. Однак виникає питання доцільності, оскільки через обмежений запас запчастин обслуговування таких машин буде вкрай складним.

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Бельгійська компанія John Cockerill Defense представила незвичний проєкт модернізації танка Leopard 1, замінивши його стандартну вежу на передову систему Cockerill 3105. Цей проєкт уперше був показаний широкому загалу на виставці Eurosatory 2022 у Парижі й відтоді привернув увагу фахівців. Про це пише портал Defence24.

Сама ідея доопрацювання Leopard 1 викликала чимало суперечок. Танк, чия історія почалася ще в 1960-х роках, давно вважається застарілим. Проте, нова вежа з нарізною гарматою калібру 105 мм, інтегрованим автоматом заряджання і кутами наведення від -10° до +42° серйозно змінює можливості машини. Ця модернізація також передбачає використання додаткового озброєння, включно з універсальним кулеметом калібру 7,62 мм або великокаліберним 12,7 мм, а за необхідності — дистанційно керований модуль.

Крім того, оновлена вежа стабілізована по обох осях, що дає змогу вести точний вогонь у русі. Її корпус виконано з алюмінію, що знижує вагу конструкції до 5,2 тонни. Попри це, рівень захисту — лише IV за стандартом STANAG 4569, хоча модернізація передбачає його посилення.

Танк Leopard 1 Фото: Pinterest

Однією з головних переваг модернізації вважається безпілотна вежа. Цей елемент знижує ризик для екіпажу, якщо танк буде пошкоджено. Однак заміна вежі вимагає значних змін у конструкції корпусу, що збільшує вартість проєкту.

Хто може зацікавитися рішенням

Найбільші оператори Leopard 1, такі як Бразилія, Греція і Туреччина, поки що не висловили бажання інвестувати в модернізацію танка. Основна причина — застарівання машини та проблеми із запчастинами.

Однак Україна, яка вже отримала Leopard 1 у різних модифікаціях, теоретично могла б стати потенційним замовником, зазначають фахівці. Але тут також виникають певні труднощі. По-перше, модернізація потребує значних фінансових вкладень, які в умовах війни виділити проблематично. По-друге, через інтенсивне використання та обмежений запас запчастин обслуговування таких машин буде вкрай складним.

Зрештою, залишається питання: чи буде така модернізація справді корисною для українських військових? Адже танк з оновленою вежею все ще не зможе конкурувати з сучасними основними бойовими танками, такими як Leopard 2 і Challenger.

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