У ЗСУ показали бойову роботу Leopard 1A5: танк ще актуальний на полі бою (відео)

Західні експерти зазначають, що на кадрах видно блоки додаткового динамічного захисту "Контакт-1", які підвищують виживаність техніки в сучасних бойових умовах.

5-та танкова бригада України оснастила танки Leopard 1A5 комплексами динамічного захисту (ERA) "Контакт-1", модернізувавши техніку часів холодної війни для захисту від сучасних загроз. Ця адаптація свідчить про зусилля ЗСУ щодо підвищення виживаності застарілих платформ перед обличчям сучасних протитанкових систем, а також доводить, що Leopard 1 все ще актуальний на полі бою. Відео опубліковано 29 листопада пресслужбою бригади.

На думку оглядачів Army Recognition, війна в Україні виявила вразливість традиційної пасивної броні перед сучасними загрозами, такими як протитанкові керовані ракети (ПТКР), гранатомети та дрони-камікадзе.

Хоча Leopard 1A5 славиться мобільністю (швидкість до 65 км/год), його основна броня, товщиною 70 мм, не розрахована на протистояння сучасним загрозам. Встановлення ERA разом із сітчастими екранами для захисту від безпілотників значно збільшує шанси машини вижити на полі бою. "Контакт-1" покликана компенсувати відносно слабку броню танків, покращуючи захист машин від кумулятивних зарядів.

Переваги та обмеження "Контакт-1"

Експерти стверджують, що "Контакт-1" дає змогу знизити пробивну здатність протитанкових ракет до 92%, що особливо важливо на українському театрі воєнних дій, де широко використовують гранатомети й ПТКР. Однак у системи є обмеження.

Наприклад, після спрацьовування блоків ці ділянки броні стають вразливими під час повторного влучання. Отже, ступінь виживання екіпажу значно знижується. Також особливості цього захисту призводять до того, що приблизно 27% поверхні танка, включно з нижньою частиною башти, залишаються незахищеними.

Крім того, "Контакт-1" практично не захищає від тандемних зарядів і кінетичних боєприпасів, що залишається слабким місцем перед обличчям сучасних російських озброєнь.

"5-та танкова бригада, на озброєнні якої перебувають ці модернізовані танки, відіграє найважливішу роль у широкій військовій стратегії України. Використовуючи можливості Leopard 1A5 поряд із модифікаціями ERA, бригада демонструє, як стару техніку можна адаптувати й ефективно використовувати в сучасних бойових умовах", — підсумували експерти.

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