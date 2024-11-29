В ВСУ показали боевую работу Leopard 1A5: танк еще актуален на поле боя (видео)

Западные эксперты отмечают, что на кадрах видны блоки дополнительной динамической защиты "Контакт-1" которые повышают выживаемость техники в современных боевых условиях.

5-я танковая бригада Украины оснастила танки Leopard 1A5 комплексами динамической защиты (ERA) "Контакт-1", модернизировав технику времен холодной войны для защиты от современных угроз. Эта адаптация говорит об усилиях ВСУ по повышению выживаемости устаревших платформ перед лицом современных противотанковых систем, а также доказывает, что Leopard 1 все еще актуален на поле боя. Видео опубликовано 29 ноября пресс-службой бригады.

По мнению обозревателей Army Recognition, война в Украине выявила уязвимость традиционной пассивной брони перед современными угрозами, такими как противотанковые управляемые ракеты (ПТУР), гранатометы и дроны-камикадзе.

Хотя Leopard 1A5 славится мобильностью (скорость до 65 км/ч), его основная броня толщиной 70 мм не рассчитана на противостояние современным угрозам. Установка ERA вместе с сетчатыми экранами для защиты от беспилотников значительно увеличивает шансы машины выжить на поле боя. "Контакт-1" призвана компенсировать относительно слабую броню танков, улучшая защиту машин от кумулятивных зарядов.

Преимущества и ограничения "Контакт-1"

Эксперты утверждают, что "Контакт-1" позволяет снизить пробивную способность противотанковых ракет до 92%, что особенно важно на украинском театре военных действий, где широко используются гранатометы и ПТУР. Однако у системы есть ограничения.

Например после срабатывания блоков эти участки брони становятся уязвимыми при повторном попадании. Следовательно степень выживаемости экипажа значительно снижается. Также особенности данной защиты приводят к тому, что примерно 27% поверхности танка, включая нижнюю часть башни, остаются незащищенными.

Кроме того, "Контакт-1" практически не защищает от тандемных зарядов и кинетических боеприпасов, что остается слабым местом перед лицом современных российских вооружений.

"5-я танковая бригада, на вооружении которой находятся эти модернизированные танки, играет важнейшую роль в широкой военной стратегии Украины. Используя возможности Leopard 1A5 наряду с модификациями ERA, бригада демонстрирует, как старая техника может быть адаптирована и эффективно использована в современных боевых условиях", — подытожили эксперты.

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