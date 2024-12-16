Leopard 1 отримає нову башту: як вплине модернізація на бойові якості танка

Танк Leopard 1A5 з баштою C3105 значно розширює свої бойові можливості та буде пристосований під різноманітні сценарії на полі бою.

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Компанія John Cockerill Defense провела успішні випробування своєї інноваційної вежі C3105, розробленої спеціально для модернізації танків Leopard 1. Керівний директор Midkiff Consultancy Services Беар Мідкіфф поділився новиною в соціальних мережах, зазначивши, що демонстрація в реальних умовах пройшла на високому рівні.

Під час заходу було продемонстровано роботу двох моделей веж: C1030, встановленої на Patria XP AMV, і C3105, адаптованої для шасі Leopard 1. Мідкіфф наголосив, що делегації, присутні на демонстрації, високо оцінили бойові можливості систем, а екіпажі та технічний персонал заслужили окремі похвали за професіоналізм.

"Попадання в ціль — ось що важливо наприкінці дня. Знімаю капелюха перед екіпажами й персоналом, які зробили це", — написав він.

Коментуючи інновацію, оглядачі Army Recognition зазначили, що вежа C3105 значно розширює бойові можливості машини. І хоча теоретично можлива інтеграція 120-мм гармати для збільшення потужності танка, така модифікація потребувала б значних змін у шасі Leopard 1A5. Тому цей варіант пропонує більш збалансований підхід:

105-мм гармата високого тиску (HP) забезпечує високу потужність вогню;

автоматична система заряджання покращує бойову ефективність.

інтеграція з наявним шасі мінімізує необхідність значних доопрацювань.

Вежа розрахована на екіпаж із двох осіб і може бути доповнена озброєнням, включно з 7,62-мм кулеметом, а також 40-мм автоматичним гранатометом. Така універсальність дає змогу адаптувати систему під різноманітні сценарії на полі бою.

Експерти додали, що вежа C3105, виготовлена з алюмінієвого сплаву, демонструє сучасний підхід до модернізації озброєнь. Успішні випробування підкреслюють потенціал системи як надійного та ефективного рішення для армії, яка прагне оновити свій парк бронетехніки без значних витрат.

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