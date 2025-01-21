Немецкий танк Leopard 1 с бельгийской башней прошел испытания: детали модернизации

Данным решением может заинтересоваться Украина, которая уже имеет на вооружении Leopard 1 в различных модификациях. Однако возникает вопрос целесообразности, так как из-за ограниченного запаса запчастей обслуживание таких машин будет крайне сложным.

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Бельгийская компания John Cockerill Defense представила необычный проект модернизации танка Leopard 1, заменив его стандартную башню на передовую систему Cockerill 3105. Этот проект впервые был показан широкой публике на выставке Eurosatory 2022 в Париже и с тех пор привлек внимание специалистов. Об этом пишет портал Defence24.

Сама идея доработки Leopard 1 вызвала немало споров. Танк, чья история началась еще в 1960-х годах, давно считается устаревшим. Тем не менее, новая башня с нарезной пушкой калибра 105 мм, интегрированным автоматом заряжания и углами наводки от -10° до +42° серьезно меняет возможности машины. Эта модернизация также предполагает использование дополнительного вооружения, включая универсальный пулемет калибра 7,62 мм или крупнокалиберный 12,7 мм, а при необходимости — дистанционно управляемый модуль.

Кроме того, обновленная башня стабилизирована по обеим осям, что позволяет вести точный огонь в движении. Ее корпус выполнен из алюминия, что снижает вес конструкции до 5,2 тонны. Несмотря на это, уровень защиты — всего IV по стандарту STANAG 4569, хотя модернизация предусматривает его усиление.

Танк Leopard 1 Фото: Pinterest

Одним из главных достоинств модернизации считается беспилотная башня. Этот элемент снижает риск для экипажа, если танк будет поврежден. Однако замена башни требует значительных изменений в конструкции корпуса, что увеличивает стоимость проекта.

Кто может заинтересоваться решением

Крупнейшие операторы Leopard 1, такие как Бразилия, Греция и Турция, пока не выразили желания инвестировать в модернизацию танка. Основная причина — устаревание машины и проблемы с запчастями.

Однако Украина, которая уже получила Leopard 1 в разных модификациях, теоретически могла бы стать потенциальным заказчиком, отмечают специалисты. Но здесь также возникают определенные трудности. Во-первых, модернизация требует значительных финансовых вложений, которые в условиях войны выделить проблематично. Во-вторых, из-за интенсивного использования и ограниченного запаса запчастей обслуживание таких машин будет крайне сложным.

Наконец, остается вопрос: будет ли такая модернизация действительно полезной для украинских военных? Ведь танк с обновленной башней все еще не сможет конкурировать с современными основными боевыми танками, такими как Leopard 2 и Challenger.

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