109 уже загинули: на покинутій золотій копальні в ПАР під землею опинилися сотні нелегальних шахтарів

На покинутій шахті в Стілфонтейні триває протистояння нелегальних рудокопів і місцевої влади.

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Уряд ПАР розпочав рятувальну операцію на занедбаній золотій копальні в північно-західній провінції країни, де, за даними групи, що представляє інтереси шахтарів, загинули щонайменше 109 осіб. Сотні все ще залишаються під землею, побоюючись репресій. Про це пише CNN.

Покинута шахта Стілфонтейн у ПАР

Раніше місцева влада припинила постачання життєво важливих ресурсів, як-от вода та їжа, у спробі рішуче присікти незаконний видобуток золота в країні. У той час у кабінеті міністрів заявили, що мета полягала в тому, щоб "викурити" нелегалів з-під землі, і що уряд не надсилатиме допомогу, тому що шахтарі є "злочинцями".

"Ми не відправляємо допомогу злочинцям. Ми їх викуримо. Вони вийдуть. Злочинцям не можна допомагати. Злочинців потрібно карати", — заявила міністр Хумбудзо Нцавхені.

Влада, яка зняла мотузки і систему шківів, які шахтарі використовували для входу і спуску припасів, каже, що ті, хто вижив, можуть вийти, але відмовляються через страх арешту. Але правозахисні організації заявляють, що шахтарів просто кинули помирати і вони не можуть вибратися самостійно. Активісти заявили, що єдиний вихід для шахтарів — це здійснити небезпечний перехід в іншу шахту, що може зайняти кілька днів. Але люди занадто ослабли, щоб здійснити похід. Шахта має глибину 2,5 кілометра, там безліч рівнів і лабіринт тунелів, де легко заблукати.

Тактика влади зазнала жорсткої критики з боку цивільних груп і суспільства, а уряд ПАР перебуває під пильною увагою через те, як він "розв'язав" проблему на золотій копальні Буффелсфонтейн, де, як стверджує група, що представляє їхні інтереси, під землею від голоду або зневоднення загинуло понад 100 шахтарів.

Покинута шахта Стілфонтейн у ПАР Фото: Скриншот

Південноафриканська поліція повідомила в середу, що з шахти Стілфонтейн підняли щонайменше 51 тіло і 106 людей, які вижили, але є побоювання, що всередині можуть опинитися ще сотні нелегалів і десятки тіл.

Хоча оцінки кількості людей, які перебували в шахті, різняться, Мешак Мбангула, голова організації "Об'єднання постраждалих від гірничодобувної промисловості громад" (MACUA), раніше підрахував, що під землею опинилися заблоковані 500 осіб. Інші стверджують, що їх близько 4000.

На відео, наданому Мбангулою і переглянутому журналістами, видно кілька тіл, загорнутих у пластик, у шахті, розташованій приблизно за 156 кілометрів на північний захід від Йоганнесбурга. В одній зі сцен чоловік, який розмовляє мовою зулу, благає про порятунок і каже, що вже загинули 109 осіб.

За його словами, такі громадські організації, як MACUA, вже кілька місяців очолюють зусилля з надання допомоги шахтарям, які опинилися в пастці, тоді як у листопаді поліція припинила подачу чоловікам продовольства і предметів першої необхідності, намагаючись змусити їх піти і закрити шахту.

Представник поліції Атленда Мате повідомила журналістам у листопаді, що постачання продовольства і води тим, хто перебуває під землею, було припинено. "Ми зупиняємо і не допускаємо, щоб продовольство і вода спускалися туди, щоб змусити цих нелегальних шахтарів вийти на поверхню, тому що те, що вони роблять, є злочином", — сказала вона.

Влада намагалася "викурити" нелегальних шахтарів із покинутої шахти

За даними поліції, шахтарям загрожує арешт після виходу на поверхню.

У листопаді південноафриканський суд наказав поліції припинити протистояння, надати їжу замкненим шахтарям і дозволити рятувальним групам отримати доступ до шахти. Комісія з прав людини країни (SAHRC) також заявила, що розслідує дії поліції за припинення життєво важливих поставок шахтарям.

Що відомо про нелегальний видобуток золота в ПАР

У Південній Африці проживає до 100 000 старателів, яких місцеві називають "зама-замас". Більша частина корисних копалин, які вони видобувають, "продається на чорному ринку і міжнародним нелегальним торговцям мінералами".

Згідно з парламентським звітом, країна щорічно втрачає понад 1 мільярд доларів через незаконний видобуток золота, оскільки торгівля золотом на чорному ринку пов'язана з жорстокими війнами за сфери впливу.

Компанії в ПАР закривають шахти, які більше не приносять прибутку, внаслідок чого групи неофіційних старателів змушені нелегально проникати на них у пошуках родовищ, які залишилися. Великі групи шахтарів часто йдуть під землю на місяці, щоб максимізувати свій прибуток, взявши з собою їжу, воду, генератори та інше обладнання, але також покладаючись на інших членів своєї групи на поверхні, які можуть відправити вниз більше припасів.

Нагадаємо, найглибшу штучну діру в поверхні Землі було названо "входом у пекло" після того, як шахтарі пробили тріщину на глибині понад 12 тисяч метрів. Кольська надглибока свердловина розташована в Росії і була створена Радянським Союзом "в ім'я науки".