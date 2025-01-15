109 уже погибли: на заброшенном золотом руднике в ЮАР под землей оказались сотни нелегальных шахтеров

На заброшенной шахте в Стилфонтейне продолжается противостояние нелегальных рудокопов и местных властей.

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Правительство ЮАР начало спасательную операцию на заброшенном золотом руднике в северо-западной провинции страны, где, по данным группы, представляющей интересы шахтеров, погибли по меньшей мере 109 человек. Сотни все еще остаются под землей, опасаясь репрессий. Об этом пишет CNN.

Заброшенная шахта Стилфонтейн в ЮАР

Ранее местные власти прекратили поставки жизненно важных ресурсов, таких как вода и еда, в попытке решительно пресечь незаконную добычу золота в стране. В то время в кабинете министров заявили, что цель состояла в том, чтобы "выкурить" нелегалов из-под земли и правительство не будет посылать помощь, потому что шахтеры являются "преступниками".

"Мы не отправляем помощь преступникам. Мы их выкурим. Они выйдут. Преступникам нельзя помогать. Преступников нужно наказывать", — заявила министр Хумбудзо Нцавхени.

Власти, которые сняли веревки и систему шкивов, которые шахтеры использовали для входа и спуска припасов, говорят, что выжившие могут выйти, но отказываются из-за страха ареста. Но правозащитные организации заявляют, что шахтеров просто бросили умирать и они не могут выбраться самостоятельно. Активисты заявили, что единственный выход для шахтеров — это совершить опасный переход в другую шахту, что может занять несколько дней. Но люди слишком ослабели, чтобы совершить поход. Шахта имеет глубину 2,5 километра, там множество уровней и лабиринт туннелей, где легко заблудиться.

Тактика властей подверглась жесткой критике со стороны гражданских групп и общества, а правительство ЮАР находится под пристальным вниманием из-за того, как оно "решило" проблему на золотом руднике Буффелсфонтейн, где, как утверждает представляющая их группа, под землей от голода или обезвоживания погибло более 100 шахтеров.

Заброшенная шахта Стилфонтейн в ЮАР Фото: Скриншот

Южноафриканская полиция сообщила в среду, что из шахты Стилфонтейн подняли по меньшей мере 51 тело и 106 выживших, но есть опасения, что внутри могут оказаться еще сотни нелегалов и десятки тел.

Хотя оценки числа людей, находившихся в шахте, разнятся, Мешак Мбангула, глава организации "Объединение пострадавших от горнодобывающей промышленности сообществ" (MACUA), ранее подсчитал, что под землей оказались заблокированы 500 человек. Другие утверждают, что их около 4000.

На видео, предоставленном Мбангулой и просмотренном журналистами, видно несколько тел, завернутых в пластик, в шахте, расположенной примерно в 156 километрах к юго-западу от Йоханнесбурга. В одной из сцен мужчина, говорящий на языке зулу, умоляет о спасении и говорит, что уже погибли 109 человек.

По его словам, такие общественные организации, как MACUA, уже несколько месяцев возглавляют усилия по оказанию помощи шахтерам, оказавшимся в ловушке, в то время как в ноябре полиция прекратила подачу мужчинам продовольствия и предметов первой необходимости, пытаясь заставить их уйти и закрыть шахту.

Представитель полиции Атленда Мате сообщила журналистам в ноябре, что поставки продовольствия и воды тем, кто находится под землей, были прекращены. "Мы останавливаем и не допускаем, чтобы продовольствие и вода спускались туда, чтобы заставить этих нелегальных шахтеров выйти на поверхность, потому что то, что они делают, является преступлением", — сказала она.

Власти пытались "выкурить" нелегальных шахтеров из заброшенной шахты

По данным полиции, шахтерам грозит арест после выхода на поверхность.

В ноябре южноафриканский суд приказал полиции прекратить противостояние, предоставить еду запертым шахтерам и разрешить спасательным группам получить доступ к шахте. Комиссия по правам человека страны (SAHRC) также заявила, что расследует действия полиции за прекращение жизненно важных поставок шахтерам.

Что известно о нелегальной добыче золота в ЮАР

В Южной Африке проживает до 100 000 старателей, которых местные называют "зама-замас". Большая часть добываемых ими полезных ископаемых "продается на черном рынке и международным нелегальным торговцам минералами".

Согласно парламентскому отчету, страна ежегодно теряет более 1 миллиарда долларов из-за незаконной добычи золота, поскольку торговля золотом на черном рынке связана с жестокими войнами за сферы влияния.

Компании в ЮАР закрывают шахты, которые больше не приносят прибыли, в результате чего группы неофициальных старателей вынуждены нелегально проникать на них в поисках оставшихся месторождений. Большие группы шахтеров часто уходят под землю на месяцы, чтобы максимизировать свою прибыль, взяв с собой еду, воду, генераторы и другое оборудование, но также полагаясь на других членов своей группы на поверхности, которые могут отправить вниз больше припасов.

Напомним, самая глубокая искусственная дыра в поверхности Земли была названа "входом в ад" после того, как шахтеры пробили трещину на глубине более 12 тысяч метров. Кольская сверхглубокая скважина расположена в России и была создана Советским Союзом "во имя науки".