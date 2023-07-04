"Вход в ад": шахтеры потратили 20 лет на создание самой глубокой в мире искусственной дыры

Исходящий из Кольской сверхглубокой скважины шум называли "звуками ада" из-за ее глубины. Ученые сделали несколько невероятных открытий, но впоследствии отказались от раскопок из-за возникших проблем.

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Самая глубокая искусственная дыра в поверхности Земли была названа "входом в ад" после того, как шахтеры пробили трещину на глубине более 12 тысяч метров. Кольская сверхглубокая скважина расположена в России и была создана Советским Союзом "во имя науки". Об это пишет Daily Star.

Эксперты копали на ранее нетронутой глубине в надежде узнать больше о том, что спрятано под ногами людей. Раскопки начались под Мурманском в 70-х годах. Через два десятилетия глубина скважины достигла 12 192 метров.

Бурение было прекращено в 1992 году после того, как температура на дне достигла ошеломляющих 180 градусов Цельсия — значительно выше, чем прогнозировали ученые. Утверждается, что шум, названный "звуками ада", был записан из отверстия, которое было закрыто лишь ржавой металлической крышкой.

17-секундный звук был записан учеными с помощью нескольких термостойких микрофонов, которые они опустили в отверстие.

Глубина скважины достигла 12 192 метров Фото: The Sun

Издание отмечает, что несмотря на то, что бурение было прекращено, оно не прошло даром, поскольку было сделано несколько научных открытий. В том числе были обнаружены 24 новых вида давно вымерших одноклеточных организмов и получен доступ к породам, возраст которых составляет 2,7 миллиарда лет.

По информации The Sun, диаметр Кольской сверхглубокой скважины составляет 23 сантиметра, а ее металлическая крышка приварена, поэтому маловероятно, что кто-то может упасть в нее. Местные жители говорят, что скважина настолько глубока, что можно услышать крики людей, которых пытают в аду, поэтому ее прозвали "входом в ад".

Если человек упадет в дыру, то телу понадобится около 3,5-4 минут, чтобы долететь до дна. Во время холодной войны многие страны хотели первыми пробурить земную кору, Япония активно пытается побить этот рекорд и сейчас.

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