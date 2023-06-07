Туннель в никуда: мужчина почти 40 лет копал тайный проход в пустыне, а потом исчез (видео)

Проход был выкопан человеком по имени Уильям Генри Шмидт. На то, чтобы прорыться сквозь 2087 метров горной породы, этому эксцентричному человеку понадобилось 38 лет его жизни.

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В 1906 году в пустыне Мохаве, на юго-западе США, располагается загадочное место, которое до сих пор остается тайной для всех. Это туннель, который буквально ведет в никуда. Об этом пишет ABC News.

Проход был выкопан человеком по имени Уильям Генри Шмидт. На то, чтобы прорыться сквозь 2087 метров горной породы, этому эксцентричному человеку понадобилось 38 лет его жизни.

Ни один из его знакомых и местных жителей не знал о необычном "хобби" Шмидта, которого впоследствии прозвали "человеком-кротом". Когда лаз был наконец обнаружен, и люди спросили, зачем он его делал, Уильям ответил, что "просто рыл кратчайший путь". Однако, никто так и не понял, куда должен был привести этот путь.

В 1906 году у Шмидта диагностировали туберкулез Фото: Trendy Man

Издание отмечает, что в 1906 году у Шмидта диагностировали туберкулез, и он переехал в пустыню, чтобы поправить здоровье. Ему сказали, что при самых благоприятных обстоятельствах жить ему осталось недолго. Тогда он начал копать, по одному футу за раз, пока не создал знаменитый проход.

В один обычный день, когда Шмидт не явился к туннелю, жители городка начали беспокоиться за него. На следующее утро местный шериф решил проверить участок, где работал мужчина. Несколько человек во главе с шерифом решили идти вглубь прохода, но спустя несколько сотен метров им пришлось вернуться, так как они считали конструкцию ненадежной.

Только профессиональные исследователи решились пройти до самого конца тоннеля Шмидта, и его длина оказалась более двух километров.

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