Тунель у нікуди: чоловік майже 40 років копав таємний прохід у пустелі, а потім зник (відео)

Прохід був викопаний людиною, на ім'я Вільям Генрі Шмідт. На те, щоб прорватися крізь 2087 метрів гірської породи, цій ексцентричній людині знадобилося 38 років його життя.

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У 1906 році в пустелі Моха́ве, на південному заході США, знаходиться загадкове місце, яке досі залишається таємницею для всіх. Це тунель, який буквально веде у нікуди. Про це пише ABC News.

Прохід був викопаний людиною, на ім'я Вільям Генрі Шмідт. На те, щоб прорватися крізь 2087 метрів гірської породи, цій ексцентричній людині знадобилося 38 років його життя.

Жоден з його знайомих та місцевих жителів не знав про незвичайне "хобі" Шмідта, якого згодом прозвали "людиною-кротом". Коли лаз був нарешті виявлений, і люди запитали, навіщо він його робив, Вільям відповів, що "просто рив найкоротший шлях". Однак ніхто так і не зрозумів, куди мав привести цей шлях.

1906 року у Шмідта діагностували туберкульоз Фото: Trendy Man

Видання зазначає, що у 1906 році у Шмідта діагностували туберкульоз, і він переїхав до пустелі, щоб поправити здоров'я. Йому сказали, що за сприятливих обставин жити йому залишилося недовго. Тоді він почав копати по одному футу за раз, поки не створив знаменитий прохід.

Одного дня, коли Шмідт не з'явився до тунелю, мешканці містечка почали турбуватися за нього. Наступного ранку місцевий шериф вирішив перевірити ділянку, де працював чоловік. Кілька людей на чолі з шерифом вирішили йти вглиб проходу, але за кілька сотень метрів їм довелося повернутися, оскільки вони вважали конструкцію ненадійною.

Тільки професійні дослідники зважилися пройти до кінця тунелю Шмідта, і його довжина виявилася понад два кілометри.

Раніше Фокус писав, що "найнещасніше місто" в США завалено покинутими будинками. У цьому містечку знімався ремейк фільму "Жах на вулиці В'язів", а також сцени з фільму "Трансформери: Dark of the Moon". Окрім цього, тут народилися члени родини Майкла Джексона.

Також раніше повідомлялося, що покинутий особняк засудженого мільйонера "розвалюється". Палац Гамільтон колись вважався одним з найдорожчих приватних будинків, що будуються у Великій Британії. Роботи над особняком зупинилися після того, як його власник посварився з архітектором.