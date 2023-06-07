Продаються всього за долар: "найнещасніше місто" в США завалене покинутими будинками (фото)

У цьому містечку знімали римейк фільму "Жах на вулиці В'язів", а також сцени з фільму "Трансформери: Dark of the Moon". Окрім цього, тут народилися члени родини Майкла Джексона.

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Американське місто Гері, що в штаті Індіана, колись визнане "найнещаснішим" місцем у країні, вважається настільки убогим, що тут можна купити будинок навіть за долар. Про це пише Daily Star.

Колись містечко було промисловим центром виробництва сталі в США, але сьогодні його можна порівняти зі звалищем. Прозваний "містом-примарою", Гері втратив понад 40% свого населення за останні 30 років, унаслідок чого понад 30% будинків порожні.

У середині 90-х років місто також було назване "столицею вбивств" у США. За рік було зареєстровано 129 вбивств. Наразі 4,5 з кожних 1000 мешканців стають жертвами насильницьких злочинів, а майже 30 із кожних 1000 — жертвами майнових злочинів, повідомляє Neighbourhood Scout.

У 2019 році деякі будинки продавали лише за 1 долар Фото: Daily Star

Разом із високим рівнем злочинності з'явилося безліч покинутих будинків, що наштовхнуло владу міста продавати деякі з них лише за $1 у 2019 році. Єдиною умовою був доказ того, що людина зможе відремонтувати їх упродовж року після покупки.

У межах планів реконструкції занедбаного міста його моторошні покинуті будівлі привернули увагу керівників Голлівуду, які вважають, що це ідеальні декорації для деяких блокбастерів. У цьому містечку знімали римейк фільму "Кошмар на вулиці В'язів", а також сцени з фільму "Трансформери: Dark of the Moon". Крім того, Гері може похвалитися тим, що тут народилися члени родини Майкла Джексона, які навіть заспівали 1989 року пісню "2300 Jackson Street".

У травні 2021 року в місті відкрилося казино Hard Rock вартістю 300 мільйонів доларів. Казино під брендом Hard Rock Casino Northern Indiana включає пам'ятні речі місцевих уродженців The Jackson Five і зал Hard Rock Live на 1 950 місць.

У цьому містечку знімали римейк фільму "Кошмар на вулиці В'язів" Фото: Daily Star

Видання зазначає, що в Гері є привід для оптимізму. Жителі міста, названого на честь його засновника Елберта Генрі Гері, кажуть, що, попри незвичайну назву та погану славу, життя не таке вже й похмуре, як його уявляють.

"Раніше ми були столицею вбивств у США, але тепер вбивати майже нема кого", — пожартував один із місцевих жителів.

Раніше Фокус писав, що мільйонер поскаржився на дорогу нерухомість. Курсат Їлдирим звільнився з роботи кранівника, після чого почав активно смітити грошима, витративши понад 1,3 мільйона фунтів стерлінгів протягом першого місяця після перемоги в конкурсі.

Також раніше повідомлялося, що занедбаний особняк засудженого мільйонера "розвалюється". Палац "Гамільтон" колись вважався одним із найдорожчих приватних будинків, що будуються у Великій Британії. Роботи над маєтком зупинилися після того, як його власник посварився з архітектором.