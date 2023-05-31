Більший за Букінгемський палац: покинутий особняк засудженого мільйонера "розвалюється"

Палац Гамільтон колись вважався одним із найдорожчих приватних будинків, що будуються у Великій Британії. Роботи над особняком зупинилися після того, як його власник посварився з архітектором.

Related video

У Великій Британії особняк вартістю 40 мільйонів фунтів стерлінгів, розташований неподалік Укфілда, понад 20 років залишається недобудованим. Про це пише The Mirror.

Палац Гамільтон колись вважався одним із найдорожчих приватних будинків, що будуються у Великій Британії. Проте майже через чотири десятиліття після початку будівництва в 1985 році, особняк так і не був добудований.

Будинок, фасад якого довший за Букінгемський палац, був спроєктований для британського мультимільйонера і засудженого злочинця Ніколаса ван Хоогстратена, але після сварки з архітектором більш як 20 років тому, у 2000 році, роботи над особняком були зупинені, і відтоді будівля потихеньку "розвалюється".

Будинок охрестили "Будинком примар Сассекса" Фото: brit

Видання зазначає, що таємниця палацу Гамільтон набагато глибша, ніж просто недобудований корпус. Будівлю охрестили "Будинком примар Сассекса". Деякі люди припускають, що в особняку можуть жити привиди.

Проте зацікавлені шукачі пригод не можуть навіть наблизитися до будівлі, щоб поглянути на її інтер'єр, оскільки вона повністю прихований густим лісом, і побачити її можна лише через закритий в'їзд на територію маєтку. Поруч встановлені знаки, що попереджають про "зйомку, що ведеться", "вільно бігаючих собак" і відеоспостереження.

Занедбаний особняк залишається практично порожнім Фото: brit

Покинутий особняк залишається практично порожнім з того часу, як роботи з будівництва припинилися більш як два десятиліття тому, але один репортер все ж таки заглянув усередину 2000 року, коли, за чутками, до закінчення будівництва залишалося два роки. Він виявив усередині особняка великі центральні сходи та приймальню, з уже встановленими ліфтовими шахтами та дорогими кам'яними балюстрадами та колонами.

За його словами, було виділено місце для фонтану та саду на даху, а також цілий поверх, на якому мала розміститися художня колекція 78-річного Ніколаса ван Хугстратена. У 2000 році власник будівлі посварився з архітектором Ентоні Брауном, внаслідок чого всі роботи в особняку було зупинено.

Раніше Фокус писав, що мільйонер поскаржився на дорогу нерухомість. Курсат Йилдирим звільнився з роботи кранівника, після чого почав активно смітити грошима, витративши понад 1,3 мільйона фунтів стерлінгів першого місяця після перемоги в конкурсі.

Також раніше повідомлялося, що в "британському Чорнобилі" мешкають лише чотири людини. Маршалл Крейг — один із людей, які відмовляються залишити район. Чоловік прожив там останні 20 років свого життя та заявив, що він "ніколи не поїде".