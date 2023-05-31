Больше Букингемского дворца: заброшенный особняк осужденного миллионера "разваливается"

Дворец Гамильтон когда-то считался одним из самых дорогих строящихся частных домов в Великобритании. Работы над особняком остановились после того, как его владелец рассорился с архитектором.

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В Великобритании особняк стоимостью 40 миллионов фунтов стерлингов, расположенный недалеко от Укфилда, более 20 лет остается недостроенным. Об этом пишет The Mirror.

Дворец Гамильтон когда-то считался одним из самых дорогих строящихся частных домов в Великобритании. Тем не менее спустя почти четыре десятилетия после начала строительства в 1985 году, особняк так и не был достроен.

Здание, фасад которого длиннее Букингемского дворца, было спроектировано для британского мультимиллионера и осужденного преступника Николаса ван Хоогстратена, но после размолвки с архитектором более 20 лет назад, в 2000 году, работы над особняком были остановлены, и с тех пор здание потихоньку "разваливается".

Здание окрестили "Домом призраков Сассекса" Фото: The Mirror

Издание отмечает, что тайна дворца Гамильтон гораздо глубже, чем просто недостроенный корпус. Здание окрестили "Домом призраков Сассекса". Некоторые люди предполагают, что в особняке могут обитать привидения.

Однако любопытные искатели приключений не могут даже приблизиться к особняку, чтобы взглянуть на его интерьер, поскольку он полностью скрыт густым лесом, и увидеть его можно только через закрытый въезд на территорию поместья. Рядом установлены знаки, предупреждающие о "ведущейся съемке", "свободно бегающих собаках" и работающем видеонаблюдении.

Заброшенный особняк остается практически пустым Фото: The Mirror

Заброшенный особняк остается практически пустым с тех пор, как работы по строительству прекратились более двух десятилетий назад, но один репортер все же заглянул внутрь в 2000 году, когда, по слухам, до окончания строительства оставалось два года. Он обнаружил внутри особняка большую центральную лестницу и приемную, с уже установленными лифтовыми шахтами и дорогими каменными балюстрадами и колоннами.

По его словам, было выделено место для фонтана и сада на крыше, а также целый этаж, на котором должна была разместиться художественная коллекция 78-летнего Николаса ван Хугстратена. В 2000 году владелец здания рассорился с архитектором Энтони Брауном, в результате чего все работы в особняке были остановлены.

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