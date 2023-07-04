"Вхід у пекло": шахтарі витратили 20 років на створення найглибшої у світі штучної діри

Шум, що виходив із Кольської надглибокої свердловини, називали "звуками пекла" через її глибину. Вчені зробили кілька неймовірних відкриттів, але згодом відмовилися від розкопок через проблеми, що виникли.

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Найглибшу штучну діру в поверхні Землі було названо "входом у пекло" після того, як шахтарі пробили тріщину на глибині понад 12 тисяч метрів. Кольська надглибока свердловина розташована в Росії й була створена Радянським Союзом "в ім'я науки". Про це пише Daily Star.

Експерти копали на раніше незайманій глибині, сподіваючись дізнатися більше про те, що заховано під ногами людей. Розкопки почалися під Мурманськом у 70-х роках. Через два десятиліття глибина свердловини досягла 12 192 метрів.

Буріння було припинено в 1992 році після того, як температура на дні досягла приголомшливих 180 градусів Цельсія — значно вище, ніж прогнозували вчені. Стверджується, що шум, названий "звуками пекла", був записаний з отвору, який був закритий лише іржавою металевою кришкою.

17-секундний звук був записаний вченими за допомогою декількох термостійких мікрофонів, які вони опустили в отвір.

Глибина свердловини досягла 12 192 метрів Фото: The Sun

Видання зазначає, що попри те, що буріння було припинене, воно не пройшло даром, оскільки було зроблено кілька наукових відкриттів. Зокрема, було виявлено 24 нових види давно вимерлих одноклітинних організмів, які давно вимерли, і отримано доступ до порід, вік яких становить 2,7 мільярда років.

За інформацією The Sun, діаметр Кольської надглибокої свердловини становить 23 сантиметри, а її металева кришка приварена, тому малоймовірно, що хтось може впасти в неї. Місцеві жителі кажуть, що свердловина настільки глибока, що можна почути крики людей, яких катують у пеклі, тому її прозвали "входом у пекло".

Якщо людина впаде в дірку, то тілу знадобиться близько 3,5-4 хвилин, щоб долетіти до дна. Під час холодної війни багато країн хотіли першими пробурити земну кору, Японія активно намагається побити цей рекорд і зараз.

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