Був занедбаний роками: у Британії секретний маєток із двома галереями захований у всіх на виду

Секретний маєток, захований у всіх на виду, має свою довгу та не просту історію. Довгі роки будинок перебував у поганому стані. Сьогодні будівлею I класу, побудованою 1704 року, управляє самоокупна благодійна організація.

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У Великій Британії є секретний маєток із двома художніми галереями, бібліотекою та величезним садом. Його можна знайти захованим на очах у всіх, у передмісті Гампстед-Віллідж. Про це пише The Mirror.

Прихований сад захований за цегляними сходами та має велику галявину з видом на Well Walk і задню частину Burgh House. У цій приголомшливій будівлі розташований музей Гампстеда, де зібрана "захоплива колекція предметів, пов'язаних із історією будинку, місцевого району та його незвичайних жителів".

В маєтку відкрито чотири виставки: "Ми всі боги" Клаудії Пісцителлі, "Пошук радості в пейзажі" Ланселота Рібейро, "О, як квір" зібрання 11 художників, а також запрошення розповісти свою власну історію в межах "частково виставки, частково конкурсу" Tell Me A Story. Роботи Пісцителлі "Ми всі боги" заново представляють богів і богинь класичної міфології, поміщаючи їх у Гампстед Хіт.

Історія Burgh House виходить далеко за межі чотирьох десятиліть Фото: The Nudge

Історія Burgh House виходить далеко за межі чотирьох десятиліть. Побудований 1704 року, він служив резиденцією до 1937 року. Видання зазначає, що останні мешканці з'їхали, залишивши будинок занедбаним до 1946 року.

Після невдалого використання як громадського центру будинок занепав і був зачинений на невизначений час. У 1979 році його знову відкрили місцеві жителі, які потім передали його в оренду новому фонду Burgh House Trust. Нині це самоокупна благодійна організація, що представляє спадщину Гампстеда й зберігає у своєму музеї майже 5 000 предметів.

Секретний маєток захований у листі дерев Фото: brit

Burgh House відчинений із 10 ранку до 4 вечора щосереди, щочетверга, щоп'ятниці, щонеділі та в банківські дні. Кафе в саду відчинене в ті самі дні, тільки на годину довше.

Раніше Фокус писав, що мільйонер поскаржився на дорогу нерухомість. Курсат Їлдирим звільнився з роботи кранівника, після чого почав активно смітити грошима, витративши понад 1,3 мільйона фунтів стерлінгів у перший місяць після перемоги в конкурсі.

Також повідомлялося, що покинуте сто років тому британське село досі популярне. Містечко Талісарн, яке колись використовували шахтарі з видобутку сланцю, вже занедбане понад 100 років. Його населення було переселене далі на захід Уельсу, де й сьогодні проживає близько 2 000 осіб.