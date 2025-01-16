Україна отримає німецькі БМП Boxer RCT30 із системами протидії БПЛА

Бронемашина спеціально створена для захисту артилерійських підрозділів від повітряних загроз і взаємодіятиме на полі бою з САУ RCH 155.

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У рамках нового пакета військової допомоги Німеччина надасть Україні дев'ять бойових машин піхоти (БМП) Boxer RCT30, оснащених мобільними центрами управління вогнем. У пресреліз федерального уряду, де наведено список озброєнь, ці машини отримали позначення AiTO30 FDC.

Коментуючи новину, оглядачі Army Recognition пишуть, що ці машини, інтегровані з мобільним центром управління вогнем, спеціально створені для захисту артилерійських підрозділів і являють собою сучасний інструмент для боротьби як з наземними, так і з повітряними загрозами.

Очікується, що Boxer RCT30 працюватиме разом із самохідною гаубицею RCH 155 Boxer, забезпечуючи вогневу підтримку, транспортування військ і ППО малої дальності, а також протидіючи загрозам, що виходять від безпілотників.

Озброєння та оснащення БМП

Boxer RCT30 оснащений стабілізованою автоматичною гарматою MK30-2/ABM з ефективною дальністю стрільби до 3 000 метрів і скорострільністю 200 пострілів на хвилину. Гармата використовує боєприпаси двох типів, включно з програмованими снарядами повітряного вибуху для знищення БПЛА.

Додаткове озброєння включає коаксіальний кулемет і протитанкові керовані ракети SPIKE LR, що значно розширює бойові можливості машини.

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Машину оснащено безпілотною вежею RCT30 з круговим оглядом у 360° і діапазоном піднесення від -10° до +45°. Вбудовані лазерні системи, засоби радіоелектронної боротьби та інтеграція в систему C4I забезпечують ефективність у сучасних умовах бою.

Boxer RCT30 може розвивати швидкість понад 100 км/год завдяки двигуну MTU 8V199 TE21 потужністю 815 кінських сил. Бойова маса становить 38,5 тонн, запас ходу — понад 700 км. Екіпаж складається з трьох осіб, а для піхотинців передбачено шість сидячих місць.

Основні технічні характеристики RCT30

Бойова маса: 38,5 тонн.

Екіпаж: 3 людини + 6 піхотинців.

Внутрішній об'єм: 14 куб. м.

Вежа RCT30 безпілотної конструкції.

Двигун MTU 8V199 TE21, потужністю 815 к.с.

Максимальна швидкість: понад 100 км/год.

Запас ходу: понад 700 км.

Озброєння: автоматична гармата MK30-2/ABM з дальністю до 3 000 м, коаксіальний кулемет, протитанкові керовані ракети SPIKE LR.

На закінчення оглядачі зазначають, що платформа Boxer рекомендувала собі універсальний засіб, ухвалений щодо збройних сил у Німеччині, Нідерландах, Литві, Австралії та Великій Британії.

Нагадаємо, 13 січня стало відомо про передачу Німеччиною першої з 54 колісних самохідних гаубиць RCH 155. У зв'язку з цим деякі експерти висловили сумніви з приводу ефективності нових САУ.