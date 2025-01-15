ЗМІ показали випробування нової німецької САУ RCH 155 (відео)

За словами журналістів, запис зробили під час випробувань німецької 155-мм колісної самохідної гаубиці RCH 155, яку поки що використовують для навчання екіпажів у Німеччині.

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Влада Німеччини виділила новий пакет військової допомоги Україні. Серед іншого згадуються ударні безпілотники, гаубиці, боєприпаси для танків Leopard. До всього іншого, влада країни також планує передати 18 одиниць САУ RCH 155. Відео тестування нової німецької САУ RCH 155 опубліковано в Telegram-каналі In Factum.

САУ RCH 155

Повідомляється, що запис зробили під час випробувань німецької 155-мм колісної самохідної гаубиці RCH 155, яка поки що використовується для навчання екіпажів у Німеччині.

Характеристики RCH 155

довжина — 10,40 м;

ширина — 2,99 м;

висота — 3,60 м;

екіпаж — дві людини;

калібр гармати — 155 мм;

скорострільність — 9 пострілів на хвилину;

основне озброєння — гармата Rheinmetall;

додаткове озброєння — опціональна дистанційно керована станція;

двигун — MTU 8V199 TE21 до 816 к/с;

операційний радіус — 700 км;

Вежа розгортається на 360°, а вогонь ведеться під час руху. Також RCH 155 може вести вогонь прямим наводженням і кидати димову завісу.

Нагадаємо, що, за даними Defense Express, РФ використовувала для удару по Україні ракети з імітатором ядерного заряду.

Також повідомлялося, що, за словами журналіста Юрія Бутусова, командування ЗСУ втрачає Покровськ і Велику Новосілку, ЗС РФ йдуть у центр України.