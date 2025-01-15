РФ использовала для удара по Украине ракеты с имитатором ядерного заряда, — Defense Express

Цель использования этих ракет, которые несут лишь металлическую "болванку" — запутать украинские силы ПВО. Они использовались как ложные цели.

Related video

Во время комбинированной атаки по Украине 15 января 2025 года Вооруженные Силы Российской Федерации использовали крылатые ракеты Х-55СМ, которые являются штатными носителями ядерного заряда. Об этом пишет Defense Express.

Эти ракеты вместе с Х-555 запускались с Ту-95МС из пускового района в Волгоградской области.

Цель использования этих ракет, которые несут лишь металлическую "болванку" — запутать украинские силы ПВО. Они использовались как ложные цели.

Сама ракета от обычной Х-55 отличается конформными баками, из-за чего ее дальность увеличена до 3500 км.

В общем враг во время атаки использовал 117 средстве воздушного нападения. Силы обороны обезвредили 100% дронов и 85% крылатых и управляемых ракет. В частности, 26 крылатых ракет и все управляемые ракеты Х-59/Х-69.

Также отмечается, что не все вражеские ракеты, которые не были сбиты, достигли своих целей.

Оккупанты целились по украинской газовой инфраструктуре в Харьковской, Львовской и Ивано-Франковской областях. По состоянию на момент публикации информации о критических ее повреждениях нет.

Напомним, что 15 января РФ массированно обстреляла Украину ракетами. ВС РФ подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95мс, которые обычно используются во время массированных обстрелов Украины.

Впоследствии стало известно, что в нескольких областях сообщили о последствиях ракетной атаки РФ. Руководители Львовской и Ивано-Франковской областей сообщили, что целями атаки были объекты критической инфраструктуры. В Хмельницкой области силам ПВО удалось сбить 4 российские ракеты.