В нескольких областях сообщили о последствиях утренней ракетной атаки РФ: детали

Руководители Львовской и Ивано-Франковской областей сообщили, что целями атаки были объекты критической инфраструктуры. В Хмельницкой области силам ПВО удалось сбить 4 российские ракеты.

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Председатель Львовской ОВА Максим Козицкий заявил, что в результате утренней ракетной атаки РФ были повреждены объекты энергетической инфраструктуры в области. Об этом говорится в тексте заявления главы местной администрации в Telegram.

По словам Козицкого, попадания зафиксированы в два объекта критической инфраструктуры в Дрогобычском и Стрыйском районах Львовской области. Есть разрушения, никакой информации о пострадавших не поступало.

"Системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме. Отключений электроэнергии пока не вводят", — сообщил Козицкий.

Позже глава Львовской ОВА сообщил, что по уточненной информации, в селе Скнилов Золочевского района были повреждены жилой дом и хозяйственная постройка из-за падения ракеты.

"Жертв и пострадавших нет. Рядом с домом образовалась воронка, диаметром 6 на 5 метров и глубиной около 2,5 метров. На место выехали все профильные службы", — заявил чиновник.

Последствия атаки ВС РФ в других регионах Украины: что известно

В Ивано-Франковской области также сообщалось о серии взрывов. Впоследствии руководительница местной ОВА Светлана Онищук заявила, что целью атаки ВС РФ были местные объекты критической инфраструктуры.

"В области работали силы ПВО. К счастью, обошлось без пострадавших. На месте происшествия работают соответствующие службы", — сказала чиновница и добавила, что ситуация находится под контролем.

О последствиях утренней ракетной атаки также сообщил руководитель Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин. Глава местной военной администрации сообщил, что силы ПВО уничтожили четыре российские крылатые ракеты.

"Места падения обломков устанавливаются. По состоянию на этот час обращений относительно травмированных, погибших или повреждения имущества не поступало", — резюмировал Тюрин.

Ранее Фокус сообщал, что утром 15 января РФ нанесла ракетный удар по Украине. По данным мониторинговых каналов, ВС РФ использовали стратегические бомбардировщики Ту-95мс и Ту-22М3, тактическую авиацию, морские суда для пуска ракет "Калибр" и баллистическое вооружение.

Впоследствии стало известно, что в Украине ввели графики отключений света из-за российской атаки. В семи украинских областях вводятся графики аварийных отключений света. Впоследствии в нескольких регионах графики были отменены.