В Украине ввели графики отключений света в нескольких регионах: перечень областей
В "Укрэнерго" сообщили, что в семи украинских областях вводятся графики аварийных отключений света. Впоследствии в нескольких регионах графики были отменены.
Государственный оператор "Укрэнерго" сообщил, что из-за российской ракетной атаки в ряде регионов были введены экстренные графики отключения света. Об этом говорится в сообщении энергооператора.
"В связи с массированной ракетной атакой — в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской областях применены аварийные отключения", — сообщают в Укрэнерго.
Впоследствии "Суспільне.Кропивницький" сообщило, что по состоянию на 07:55 экстренные отключения в Кировоградской области были отменены. В то же время информации об отмене графиков аварийного отключения света в других шести регионах не сообщалось.
Напомним, 15 января Фокус сообщал, что утром РФ запустила по Украине крылатые ракеты. На момент обстрела, в небе одновременно находилось семь бортов Ту-95мс. Также россияне запустили ракеты с территории Белгородской области и "Калибры" из акватории Черного моря.
Ранее стало известно, что действия ВСУ парализовали действия стратегической авиации РФ. Журналист Forbes Дэвид Экс считает, что основной целью ударов ВСУ по авиабазе в российском Энгельсе была попытка временно сдержать удары ВС РФ, нанеся двойной удар по складу авиационного топлива.