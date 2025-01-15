В Украине ввели графики отключений света в нескольких регионах: перечень областей

В "Укрэнерго" сообщили, что в семи украинских областях вводятся графики аварийных отключений света. Впоследствии в нескольких регионах графики были отменены.

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Государственный оператор "Укрэнерго" сообщил, что из-за российской ракетной атаки в ряде регионов были введены экстренные графики отключения света. Об этом говорится в сообщении энергооператора.

"В связи с массированной ракетной атакой — в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской областях применены аварийные отключения", — сообщают в Укрэнерго.

Сообщение Укрэнерго об отключении света (фото: скриншот)

Впоследствии "Суспільне.Кропивницький" сообщило, что по состоянию на 07:55 экстренные отключения в Кировоградской области были отменены. В то же время информации об отмене графиков аварийного отключения света в других шести регионах не сообщалось.

Напомним, 15 января Фокус сообщал, что утром РФ запустила по Украине крылатые ракеты. На момент обстрела, в небе одновременно находилось семь бортов Ту-95мс. Также россияне запустили ракеты с территории Белгородской области и "Калибры" из акватории Черного моря.

Ранее стало известно, что действия ВСУ парализовали действия стратегической авиации РФ. Журналист Forbes Дэвид Экс считает, что основной целью ударов ВСУ по авиабазе в российском Энгельсе была попытка временно сдержать удары ВС РФ, нанеся двойной удар по складу авиационного топлива.