РФ запустила по Украине крылатые ракеты: что известно по состоянию на сейчас

В небе одновременно находилось семь бортов Ту-95мс. Также россияне запустили ракеты с территории Белгородской области и "калибры" из акватории Черного моря.

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Под утро 15 января российские оккупационные войска запустили по территории Украины крылатые ракеты. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

"Ракетная опасность в областях, где объявлена воздушная тревога!", — говорилось в сообщении.

Впоследствии в Воздушных силах также отметили, что ВС РФ запустили ракеты из Белгородской области в направлении Харькова.

В то же время мониторинговые телеграмм-каналы в 5:45 сообщили, что бомбардировщики Ту-95мс, вероятно, осуществили пуски крылатых ракет.

"Враг вероятно выполнил пуск крылатых ракет воздушного базирования из района Волгоградской области РФ. Был ли пуск выполнен фактически, или это имитация узнаем через час", — говорится в сообщении.

По данным мониторов в небе находилось семь бортов Ту-95мс, которые взлетали с аэродрома Оленья в Саратовской области.

Кроме того, около 6:15 утра россияне подняли в небо сверхзвуковой истребитель МиГ-31К, который является носителем крылатых ракет "Кинжал", из-за чего по всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

Примерно в это же время СМИ сообщили о первом взрыве в Харькове.

Уже в половине седьмого мониторы сообщили о том, что оккупанты запустили крылатые ракеты типа "Калибр" еще и из акватории Черного моря.

В общем по территории Украины россияне запустили различные типы крылатых ракет, включая Х-101, "Кинжалы" и "Калибры".

На момент публикации материала информации о разрушениях в результате вражеской атаки или пострадавших не было.

Напомним, в ночь на 13 января ВС РФ атаковали Украину 110 "Шахедами" и БПЛА-имитаторами различных типов.

В ночь с 9 на 10 января российские оккупационные войска запустили по территории Украины ударные беспилотники, а один из "шахедов" врезался в многоэтажку Киева.