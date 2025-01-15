В Україні запровадили графіки відключень світла в низці регіонів: перелік областей

В Укренерго повідомили, що в семи українських областях вводяться графіки аварійних відключень світла. Згодом у кількох регіонах графіки були скасовані.

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Державний оператор "Укренерго" повідомив, що через російську ракетну атаку в низці регіонів були запроваджені екстренні графіки відключення світла. Про це йдеться в повідомленні енергооператора.

"У зв'язку з масованою ракетною атакою — у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській областях застосовані аварійні відключення", — повідомляють в Укренерго.

Повідомлення Укренерго про відключення світла (фото: скріншот)

Згодом "Суспільне.Кропивницький" повідомило, що станом на 07:55 екстренні відключення в Кіровоградській області були скасовані. Водночас інформації про скасування графіків аварійного відключення світла в інших шести регіонах не повідомлялося.

Нагадаємо, 15 січня Фокус повідомляв, що зранку РФ запустила по Україні крилаті ракети. На момент обстрілу, в небі одночасно перебувало сім бортів Ту-95мс. Також росіяни запустили ракети з території Бєлгородської області та "Калібри" з акваторії Чорного моря.

Раніше стало відомо, що дії ЗСУ паралізували дії стратегічної авіації РФ. Журналіст Forbes Девід Екс вважає, що основною ціллю ударів ЗСУ по авіабазі в російському Енгельсу було намагання тимчасово стримати удари ЗС РФ, завдавши подвійного удару по складу авіаційного палива.