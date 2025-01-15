У кількох областях повідомили про наслідки ранкової ракетної атаки РФ: деталі

Очільники Львівської та Івано-Франківської областей повідомили, що цілями атаки були об'єкти критичної інфраструктури. На Хмельниччині силам ППО вдалося збити 4 російські ракети.

Related video

Голова Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що внаслідок ранкової ракетної атаки РФ було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури в області. Про це йдеться в тексті заяви очільника місцевої адміністрації в Telegram.

За словами Козицького, влучання зафіксовані у два об'єкти критичної інфраструктури у Дрогобицькому та Стрийському районах Львівщини. Є руйнування, жодної інформації про постраждалих не надходило.

"Системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі. Відімкнень електроенергії наразі не запроваджують", — повідомив Козицький.

Пізніше очільник Львівської ОВА повідомив, що за уточненою інформацією, в селі Скнилів Золочівського району були пошкоджені житловий будинок та господарська споруда через падіння ракети.

"Жертв і постраждалих нема. Поруч з будинком утворилася вирва, діаметром 6 на 5 метрів та глибиною близько 2,5 метрів. На місце виїхали всі профільні служби", — заявив посадовець.

Наслідки атаки ЗС РФ в інших регіонах України: що відомо

В Івано-Франківській області також повідомлялося про серію вибухів. Згодом очільниця місцевої ОВА Світлана Онищук заявила, що ціллю атаки ЗС РФ були місцеві об’єкти критичної інфраструктури.

"В області працювали сили ППО. На щастя, обійшлось без постраждалих. На місці події працюють відповідні служби", — сказала посадовиця та додала, що ситуація перебуває під контролем.

Про наслідки ранкової ракетної атаки також повідомив керівник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін. Глава місцевої військової адміністрації повідомив, що сили ППО знищили чотири російські крилаті ракети.

"Місця падіння уламків встановлюються. Станом на цю годину звернень щодо травмованих, загиблих чи пошкодження майна не надходило", — резюмував Тюрін.

Раніше Фокус повідомляв, що зранку 15 січня РФ завдала ракетного удару по Україні. За даними моніторингових каналів, ЗС РФ використали стратегічні бомбардувальники Ту-95мс та Ту-22М3, тактичну авіацію, морські судна для пуску ракет "Калібр" та балістичне озброєння.

Згодом стало відомо, що в Україні запровадили графіки відключень світла через російську атаку. В семи українських областях вводяться графіки аварійних відключень світла. Згодом у кількох регіонах графіки були скасовані.