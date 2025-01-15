РФ використала для удару по Україні ракети з імітатором ядерного заряду, — Defense Express

Мета використання цих ракет, які несуть лише металеву "болванку" — заплутати українські сили ППО. Вони використовувалися як хибні цілі.

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Під час комбінованої атаки по Україні 15 січня 2025 року Збройні Сили Російської Федерації використали крилаті ракети Х-55СМ, які є штатними носіями ядерного заряду. Про це пише Defense Express.

Ці ракети разом із Х-555 запускалися з Ту-95МС з пускового району у Волгоградській області.

Мета використання цих ракет, які несуть лише металеву "болванку" — заплутати українські сили ППО. Вони використовувалися як хибні цілі.

Сама ракета від звичайної Х-55 відрізняється конформними баками, через що її дальність збільшена до 3500 км.

Загалом ворог під час атаки використав 117 засобі повітряного нападу. Сили оборони знешкодили 100% дронів та 85% крилатих та керованих ракет. Зокрема, 26 крилатих ракет та всі керовані ракети Х-59/Х-69.

Також зазначається, що не всі ворожі ракети, які не було збито, досягли своїх цілей.

Окупанти цілились по українській газовій інфраструктурі у Харківській, Львівській та Івано-Франківській областях. Станом на момент публікації інформації щодо критичних її пошкоджень немає.

Нагадаємо, що 15 січня РФ масовано обстріляла Україну ракетами. ЗС РФ підняли в небо стратегічні бомбардувальники Ту-95мс, які зазвичай використовуються під час масованих обстрілів України.

Згодом стало відомо, що в кількох областях повідомили про наслідки ракетної атаки РФ. Очільники Львівської та Івано-Франківської областей повідомили, що цілями атаки були об'єкти критичної інфраструктури. На Хмельниччині силам ППО вдалося збити 4 російські ракети.