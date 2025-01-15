"Комбінований удар РФ": у Повітряних силах повідомили про результати ранкової роботи ППО (фото)

В Повітряних силах ЗСУ повідомили, що РФ здійснила пуски ракет різного базування, а також ударні дрони та імітаційні БпЛА. В результаті роботи ППО значну кількість ворожих цілей було знищено.

Related video

Українським силам протиповітряної оборони вдалося збити значну кількість засобів ураження, які запустила РФ під час ракетного обстрілу 15 січня. Про це йдеться в повідомленні Командування ПС ЗСУ в Telegram.

За даними ПС, РФ випустила понад 40 ракет різного типу базування, а також залучили ударні БпЛА типу "Shahed" та різні дронами-імітаторами невстановлених видів.

Звіт Повітряних сил за 15 січня (Фото: Повітряні сили України/Telegram)

"Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил ЗС України виявлено та здійснено супровід 117 повітряних цілей противника", — йдеться в повідомленні військових.

Зокрема, ЗС РФ здійснили пуски наступних повітряних цілей протягом вечора 14 січня та зранку 15 січня:

1 балістична ракета Іскандер-М/KN-23, запущену з Бєлгородської області Росії;

7 крилатих ракет типу Х-22/32 із літаків Ту-22М3, випущених з Тульської області РФ;

4 крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря;

27 крилатих ракет Х-101/Х-55см зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс (район пусків — Волгоградська обл.);

4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 із літаків тактичної авіації (район пусків — Бєлгородська обл.);

74 ударних БпЛА "Shahed"/дронів-імітаторів різних типів (місця пусків — Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ.)

Як повідомляють у Командуванні ПС ЗСУ, за час бойової роботи українським військовим вдалося знищити 23 крилатих ракет типу Х-101/Х-55см, три ракети "Калібр", чотири авіаційні ракети Х-59/Х-69 та 47 ударних БпЛА "Shahed" та дронів-імітаторів різних типів. Ще 27 не досягли цілей та були локаційно втрачені.

"Далеко не всі ракети, що не потрапили у статистику збитих, досягли цілей! Противник атакував об’єкти української енергетики, зокрема газову інфраструктуру на Харківщині, Львівщині та Івано-Франківщині". — йдеться у повідомленні Повітряних сил, додавши, що внаслідок атаки ЗС РФ є ураження об’єктів.

Ракетний обстріл 15 січня по Україні — що відомо

Зранку 15 січня Росія масовано обстрілює Україну ракетами. Війська Російської Федерації підняли в небо стратегічні бомбардувальники Ту-95мс, які зазвичай використовуються під час масованих обстрілів України.

Згодом стало відомо, що в кількох областях повідомили про наслідки ракетної атаки РФ. Очільники Львівської та Івано-Франківської областей повідомили, що цілями атаки були об'єкти критичної інфраструктури. На Хмельниччині силам ППО вдалося збити 4 російські ракети.

Пізніше глава держави Володимир Зеленський розповів подробиці ранкової атаки. За словами президента України, російські війська в середині зими хотіли вразити газову інфраструктуру та енергетичні об'єкти України