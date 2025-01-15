"Комбинированный удар РФ": в Воздушных силах сообщили о результатах утренней работы ПВО (фото)

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что РФ осуществила пуски ракет различного базирования, а также ударные дроны и имитационные БпЛА. В результате работы ПВО значительное количество вражеских целей было уничтожено.

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Украинским силам противовоздушной обороны удалось сбить значительное количество средств поражения, которые запустила РФ во время ракетного обстрела 15 января. Об этом говорится в сообщении Командования ВС ВСУ в Telegram.

По данным ПС, РФ выпустила более 40 ракет различного типа базирования, а также привлекли ударные БпЛА типа "Shahed" и различные дронами-имитаторами неустановленных видов.

Отчет Воздушных сил за 15 января (Фото: Воздушные силы Украины/Telegram)

"В целом радиотехническими войсками Воздушных Сил ВС Украины обнаружено и осуществлено сопровождение 117 воздушных целей противника", — говорится в сообщении военных.

В частности, ВС РФ осуществили пуски следующих воздушных целей в течение вечера 14 января и утром 15 января:

1 баллистическая ракета Искандер-М/KN-23, запущенную из Белгородской области России;

7 крылатых ракет типа Х-22/32 с самолетов Ту-22М3, выпущенных из Тульской области РФ;

4 крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря;

27 крылатых ракет Х-101/Х-55см со стратегических бомбардировщиков Ту-95мс (район пусков — Волгоградская обл.);

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 с самолетов тактической авиации (район пусков — Белгородская обл.);

74 ударных БпЛА "Shahed"/дронов-имитаторов различных типов (места пусков — Брянск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск.)

Как сообщают в Командовании ВС ВСУ, за время боевой работы украинским военным удалось уничтожить 23 крылатых ракет типа Х-101/Х-55см, три ракеты "Калибр", четыре авиационные ракеты Х-59/Х-69 и 47 ударных БпЛА "Shahed" и дронов-имитаторов различных типов. Еще 27 не достигли целей и были локально потеряны.

"Далеко не все ракеты, которые не попали в статистику сбитых, достигли целей! Противник атаковал объекты украинской энергетики, в частности газовую инфраструктуру в Харьковской, Львовской и Ивано-Франковской областях", — говорится в сообщении Воздушных сил, добавив, что в результате атаки ВС РФ есть поражение объектов.

Ракетный обстрел 15 января по Украине — что известно

Утром 15 января Россия массированно обстреливает Украину ракетами. Войска Российской Федерации подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95мс, которые обычно используются во время массированных обстрелов Украины.

Впоследствии стало известно, что в нескольких областях сообщили о последствиях ракетной атаки РФ. Руководители Львовской и Ивано-Франковской областей сообщили, что целями атаки были объекты критической инфраструктуры. В Хмельницкой области силам ПВО удалось сбить 4 российские ракеты.

Позже глава государства Владимир Зеленский рассказал подробности утренней атаки. По словам президента Украины, российские войска в середине зимы хотели поразить газовую инфраструктуру и энергетические объекты Украины