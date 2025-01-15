СМИ показали испытания новой немецкой САУ RCH 155 (видео)

По словам журналистов, запись сделали во время испытаний немецкой 155-мм колесной самоходной гаубицы RCH 155, которая пока используется для обучения экипажей в Германии.

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Власти Германии выделили новый пакет военной помощи Украине. Среди прочего упоминаются ударные беспилотники, гаубицы, боеприпасы для танков Leopard. Ко всему прочему, власти страны также планируют передать 18 единиц САУ RCH 155. Видео тестирования новой немецкой САУ RCH 155 опубликовано в Telegram-канале In Factum.

САУ RCH 155

Сообщается, что запись сделали во время испытаний немецкой 155-мм колесной самоходной гаубицы RCH 155, которая пока используется для обучения экипажей в Германии.

Характеристики RCH 155

длина — 10,40 м;

ширина — 2,99 м;

высота — 3,60 м;

экипаж — два человека;

калибр пушки — 155 мм;

скорострельность — 9 выстрелов в минуту;

основное вооружение — пушка Rheinmetall;

дополнительное вооружение — опциональная удаленно управляемая станция;

двигатель — MTU 8V199 TE21 до 816 л/с;

операционный радиус — 700 км;

Башня разворачивается на 360°, а огонь ведется при движении. Также RCH 155 может вести огонь прямой наводкой и бросать дымовую завесу.

Напомним, что, по данным Defense Express, РФ использовала для удара по Украине ракеты с имитатором ядерного заряда.

Также сообщалось, что, по словам журналиста Юрия Бутусова, командование ВСУ теряет Покровск и Великую Новоселку, ВС РФ идут в центр Украины.