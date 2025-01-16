Украина получит немецкие БМП Boxer RCT30 с системами противодействия БПЛА

Бронемашина специально создана для защиты артиллерийских подразделений от воздушных угроз и будет взаимодействовать на поле боя с САУ RCH 155.

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В рамках нового пакета военной помощи Германия предоставит Украине девять боевых машин пехоты (БМП) Boxer RCT30, оснащенных мобильными центрами управления огнем. В пресс-релизе федерального правительства, где приведен список вооружений, эти машины получили обозначение AiTO30 FDC.

Комментируя новость обозреватели Army Recognition пишут, что эти машины, интегрированные с мобильным центром управления огнем, специально созданы для защиты артиллерийских подразделений и представляют собой современный инструмент для борьбы как с наземными, так и с воздушными угрозами.

Ожидается, что Boxer RCT30 будет работать вместе с самоходной гаубицей RCH 155 Boxer, обеспечивая огневую поддержку, транспортировку войск и ПВО малой дальности, а также противодействуя угрозам, исходящим от беспилотников.

Вооружение и оснащение БМП

Boxer RCT30 оснащен стабилизированной автоматической пушкой MK30-2/ABM с эффективной дальностью стрельбы до 3 000 метров и скорострельностью 200 выстрелов в минуту. Орудие использует боеприпасы двух типов, включая программируемые снаряды воздушного взрыва для уничтожения БПЛА.

Дополнительное вооружение включают коаксиальный пулемет и противотанковые управляемые ракеты SPIKE LR, что значительно расширяет боевые возможности машины.

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Машина оснащена беспилотной башней RCT30 с круговым обзором в 360° и диапазоном возвышения от -10° до +45°. Встроенные лазерные системы, средства радиоэлектронной борьбы и интеграция в систему C4I обеспечивают эффективность в современных условиях боя.

Boxer RCT30 может развивать скорость свыше 100 км/ч благодаря двигателю MTU 8V199 TE21 мощностью 815 лошадиных сил. Боевая масса составляет 38,5 тонн, запас хода — более 700 км. Экипаж состоит из трех человек, а для пехотинцев предусмотрены шесть сидячих мест.

Основные технические характеристики RCT30

Боевая масса: 38,5 тонн.

Экипаж: 3 человека + 6 пехотинцев.

Внутренний объем: 14 куб. м.

Башня RCT30 беспилотной конструкции.

Двигатель MTU 8V199 TE21, мощностью 815 л.с.

Максимальная скорость: свыше 100 км/ч.

Запас хода: более 700 км.

Вооружение: автоматическая пушка MK30-2/ABM с дальностью до 3 000 м, коаксиальный пулемет, противотанковые управляемые ракеты SPIKE LR.

В заключение обозреватели отмечают, что платформа Boxer рекомендовала себе универсальное средство, принятое в отношении вооруженных сил в Германии, Нидерландах, Литве, Австралии и Великобритании.

Напомним, 13 января стало известно о передаче Германией первой из 54 колесных самоходных гаубиц RCH 155. В связи с этим некоторые эксперты выразили сомнения по поводу эффективности новых САУ.