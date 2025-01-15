Эксперты выразили сомнения относительно САУ RCH 155, которые получила Украина

Главные опасения специалистов касаются долговечности и надежности машины, а также отсутствии гидравлических опор, что упрощает конструкцию, но вызывает вопросы по стабильности во время стрельбы.

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Министр обороны Германии Борис Писториус 13 января заявил о передаче первой из 54 колесных самоходных гаубиц RCH 155. Церемония передачи состоялась в Германии. В связи с этим некоторые эксперты выразили сомнения по поводу эффективности новых САУ, сообщает польский ресурс Defence24.

Как первая переданная машина, так и еще пять гаубиц останутся в Германии для обучения украинских артиллеристов, изучения технического обслуживания и разработки процедур эксплуатации.

Поставка RCH 155 сопровождалась спорами среди экспертов оборонной промышленности. Гаубица представляет собой совершенно новое поколение техники, которое только выходит в серийное производство. А главные опасения касаются долговечности и надежности машины, а также ее управляемости, учитывая минимальный экипаж из двух человек.

Дело в том, что особенность RCH 155 в отсутствии гидравлических опор, что упрощает конструкцию, но вызывает вопросы о стабильности при стрельбе. Несмотря на это, поставка первой гаубицы была неожиданно ускорена, и все 54 единицы планируется передать Украине до конца 2028 года.

В то же время САУ RCH 155 обладает рядом преимуществ, включая полную автоматизацию башенного модуля и высокую мобильность благодаря колесному шасси GTK Boxer. Хотя отсутствие боевого опыта и ограниченная история эксплуатации вызывают настороженность у специалистов.

Несмотря на споры, гаубица постепенно набирает популярность. Ее уже приобрели Великобритания и Швейцария, а Германия, Испания, США и Италия возможность рассматривают ее приобретения.

Технические характеристики RCH 155

Калибр: 155 мм.

Дальность стрельбы: стандартные боеприпасы — более 40 км. Высокоточные боеприпасы (M982 Excalibur, M2005 V-LAP) — более 50 км.

Темп стрельбы: до 9 выстрелов в минуту.

Боекомплект: 30 снарядов и 144 модульных заряда.

Экипаж: 2 человека.

Скорость и дальность хода: максимальная скорость до 100 км/ч. Запас хода до 700 км.

Силовая установка: двигатель MTU 8V 199 TE21 мощностью 815 л.с.

Шасси: GTK Boxer; возможна установка на другие платформы (например, KTO Piranha V).

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CАУ, что стреляет на ходу: ВСУ станут первым пользователем немецких RCH 155 (видео)

Ранее мы писали, что применение RCH 155 в боевых действиях против ВС РФ станет их первым испытанием в реальных условиях войны. Этот опыт позволит определить наилучшие тактики для эффективного использования данных САУ и оценить их потенциал в современной боевой обстановке.