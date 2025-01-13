Первая из 54: Украине передали "самую современную в мире" гаубицу RCH 155, чем она особенна

Германия пообещала ВСУ 54 новые артиллерийские системы, и первую из них уже символично получил посол Алексей Макеев. Он подчеркнул, что Украина нуждается не в посредниках в переговорах, а в союзниках в войне.

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Украине передали первую немецкую гаубицу RCH 155, которая будет использоваться для учений ВСУ. Об этом сообщили в издании Welt.

Министр обороны Германии Борис Писториус передал первую "самую современную в мире колесную гаубицу" RCH 155 для усиления артиллерии Украины. В целом была обещана поставка 54 таких единиц.

По словам немецкого чиновника, передачу новой гаубицы следует воспринимать как сигнал, что на страну можно рассчитывать.

"И Германия готова взять на себя ответственность в Европе", — отметил он.

Фото гаубицы RCH 155 Фото: Открытые источники

Первую из 54 гаубиц символически принял украинский посол Алексей Макеев.

"Нам не нужны посредники, нам нужны союзники", — подчеркнул он, намекая на переговоры по прекращению огня.

Макеев заверил, что за мир нужно бороться. По его словам, приятно знать, что Германия — на стороне Украины.

Отмечается, что первые шесть систем RCH 155 останутся в Германии и будут использоваться для учений бойцов ВСУ.

Чем особенны RCH 155

Эти гаубицы выпускает производитель танков KNDS. Компания является результатом слияния немецкой KMW и французской Nexter.

В KNDS описывают свою разработку как "самую современную в мире колесную гаубицу". В этой системе впервые реализована технология, которая позволяет вести огонь во время движения. Кроме того, башней можно управлять дистанционно, то есть и извне.

Фото гаубицы RCH 155 Фото: Милитарный

Экипаж RCH 155, которая является в значительной степени автоматизированной гаубицей, должен состоять только из двух бойцов.

Напомним, в ежегодном анализе боеспособности армий 145 стран Global Firepower Силы обороны Украины заняли 20 место, а ВС РФ — второе. На это известие отреагировал заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин.

Обозреватели Army Recognition сообщили, что во время учений иранская армия представила новую разработку — мобильную зенитную ракетную систему Tondar. Несмотря на наложенные санкции Иран продолжает развивать свои технологии.