Украина стала 20-й в рейтинге сильнейших армий мира, Россия — вторая: в ВСУ отреагировали

По словам майора ВСУ Максима Жорина, при составлении рейтинга Global Firepower стоит учитывать опыт современной войны, который "есть только у двух армий мира".

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Силы обороны Украины заняли 20-ю строчку в обновленном рейтинге сильнейших армий мира. Об этом говорится в ежегодном анализе боеспособности армий 145 стран Global Firepower.

По итогам прошлого года украинская армия занимает 20-ю строчку среди сильнейших мировых вооруженных сил. До 2022 года Украину не относили к числу ведущих в мире военных держав. Вместе с тем за два года войны ВСУ продемонстрировали способность противостоять агрессору и развивать боеспособность.

Как составляется рейтинг армий

В основе рейтинга Global Firepower свыше 60 параметров — многочисленность войск, военные ресурсы, логистика, экономика и географическое положение страны, — по которым составляется индекс PwrIndx. У Украины такой показатель — 0,3755 (в идеале должно быть — 0,0000).

Украина в рейтинге сильнейших армий мира

В тройке лидеров — США, РФ и Китай, "соседями" Украины по рейтингу стали Египет (19 место) и Польша (21 место).

Авторы рейтинга отмечают, что в пиковый период и при поддержке западных стран рейтинг GFP достигал уровня 15. Но затем снизился на фоне того, что война затягивается и остается угроза снижения западной военной помощи, изменения европейского политического ландшафта и смены администрации в Вашингтоне.

Украина в рейтинге армий мира

"Тем не менее страна остается в топ-20 в 2025 году", — отмечается в публикации.

Рейтинг армий мира 2025: появилась реакция ВСУ

"Очередной смешной рейтинг самых мощных армий мира, где Украина занимает 20-е место. После Индонезии, Египта и Пакистана😏 <…> Фактор ядерки вообще можно не учитывать. Чем руководствуются все эти эксперты по составлению рейтингов, сложно понять", — написал заместитель командира 3-й ОШБр, майор ВСУ Максим Жорин с позывным "Мосе".

Замкомандира бригады настаивает на том, что при составлении такого рейтинга стоит учитывать опыт современной войны, который "есть только у двух армий мира".

Напомним, что в Раде назвали причины, по которым демобилизация до завершения войны не предвидится.

Также сообщалось, что в ВСУ пояснили, почему противник отказался от лобовых атак и сменил тактику под Покровском.