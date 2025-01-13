Україна стала 20-ю в рейтингу найсильніших армій світу, Росія — друга: у ЗСУ відреагували

За словами майора ЗСУ Максима Жоріна, під час складання рейтингу Global Firepower варто враховувати досвід сучасної війни, який "є тільки у двох армій світу".

Related video

Сили оборони України посіли 20-ту сходинку в оновленому рейтингу найсильніших армій світу. Про це йдеться у щорічному аналізі боєздатності армій 145 країн Global Firepower.

За підсумками минулого року українська армія посідає 20-ту сходинку серед найсильніших світових збройних сил. До 2022 року Україну не відносили до числа провідних у світі військових держав. Водночас за два роки війни ЗСУ продемонстрували здатність протистояти агресору і розвивати боєздатність.

Як складається рейтинг армій

В основі рейтингу Global Firepower понад 60 параметрів — чисельність військ, військові ресурси, логістика, економіка і географічне положення країни, — за якими складається індекс PwrIndx. В України такий показник — 0,3755 (в ідеалі має бути — 0,0000).

Україна в рейтингу найсильніших армій світу

У трійці лідерів — США, РФ і Китай, "сусідами" України за рейтингом стали Єгипет (19 місце) і Польща (21 місце).

Автори рейтингу зазначають, що в піковий період і за підтримки західних країн рейтинг GFP досягав рівня 15. Але потім знизився на тлі того, що війна затягується і залишається загроза зниження західної військової допомоги, зміни європейського політичного ландшафту і зміни адміністрації у Вашингтоні.

Україна в рейтингу армій світу

"Проте країна залишається серед найкращих 20 у 2025 році", — наголошується в публікації.

Рейтинг армій світу 2025: з'явилася реакція ЗСУ

"Черговий смішний рейтинг найпотужніших армій світу, де Україна посідає 20-те місце. Після Індонезії, Єгипту і Пакистану😏 <...> Фактор ядерки взагалі можна не враховувати. Чим керуються всі ці експерти зі складання рейтингів, складно зрозуміти", — написав заступник командира 3-ї ОШБр, майор ЗСУ Максим Жорін із позивним "Мосе".

Заступник командира бригади наполягає на тому, що під час складання такого рейтингу варто враховувати досвід сучасної війни, який "є тільки у двох армій світу".

Нагадаємо, що в Раді назвали причини, через які демобілізація до завершення війни не передбачається.

Також повідомлялося, що в ЗСУ пояснили, чому противник відмовився від лобових атак і змінив тактику під Покровськом.