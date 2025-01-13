Перша з 54: Україні передали "найсучаснішу у світі" гаубицю RCH 155, чим вона особлива

Німеччина пообіцяла ЗСУ 54 нові артилерійські системи, і першу з них вже символічно отримав посол Олексій Макеєв. Він підкреслив, що Україна потребує не посередників у переговорах, а союзників у війні.

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Україні передали першу німецьку гаубицю RCH 155, яка використовуватиметься для навчань ЗСУ. Про це повідомили у виданні Welt.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус передав першу "найсучаснішу у світі колісну гаубицю" RCH 155 для посилення артилерії України. Загалом було обіцяне постачання 54 таких одиниць.

Зі слів німецького чиновника, передання нової гаубиці слід сприймати як сигнал, що на країну можна розраховувати.

"І Німеччина готова взяти на себе відповідальність у Європі", — зауважив він.

Фото гаубиці RCH 155 Фото: Відкриті джерела

Першу з 54 гаубиць символічно прийняв український посол Олексій Макеєв.

"Нам не потрібні посередники, нам потрібні союзники", — наголосив він, натякаючи на переговори щодо припинення вогню.

Макеєв запевнив, що за мир потрібно боротись. З його слів, приємно знати, що Німеччина — на боці України.

Зазначається, що перші шість систем RCH 155 залишаться в Німеччині та використовуватимуться для навчань бійців ЗСУ.

Чим особливі RCH 155

Ці гаубиці випускає виробник танків KNDS. Компанія є результатом злиття німецької KMW та французької Nexter.

У KNDS описують свою розробку як "найсучаснішу у світі колісну гаубицю". У цій системі вперше реалізована технологія, яка дозволяє вести вогонь під час руху. Окрім того, вежею можна керувати дистанційно, тобто і ззовні.

Фото гаубиці RCH 155 Фото: Мілітарний

Екіпаж RCH 155, яка є значною мірою автоматизованою гаубицею, має складатись лише з двох бійців.

Нагадаємо, у щорічному аналізі боєздатності армій 145 країн Global Firepower Сили оборони України посіли 20 місце, а ЗС РФ — друге. На цю звістку відреагував заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін.

Оглядачі Army Recognition повідомили, що під час навчань іранська армія представила нову розробку — мобільну зенітну ракетну систему Tondar. Попри накладені санкції Іран продовжує розвивати свої технології.