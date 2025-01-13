Іран представив новий мобільний ЗРК Tondar малої дальності: що про нього відомо (фото)

Створення такої системи — це відповідь на виклики та загрози ударів по стратегічних об'єктах, таких як військові бази та ядерні об'єкти Ірану.

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У січні під час військових навчань Eqtedar 1403 іранська армія представила свою останню розробку — мобільну зенітну ракетну систему Tondar (Грім). Це важлива подія для іранської оборонної промисловості, яка, попри багаторічні санкції та обмеження, продовжує розвивати власні технології. Про це пишуть оглядачі Army Recognition.

Система з'явилася не на порожньому місці. Її створення — це відповідь на виклики в умовах постійного тиску та загрози ударів по стратегічних об'єктах, таких як військові бази та ядерні об'єкти. Зокрема іранські військові зазначають, що новий ракетний комплекс має посилити протиповітряну оборону країни від ізраїльських атак.

Фото: Соцмережi

Tondar створений для вирішення завдань, які важко виконати традиційними засобами ППО. Його головна мета — захист об'єктів від загроз, що летять низько: крилатих ракет, безпілотників і високоточних боєприпасів. Комплекс досить мобільний, завдяки чому його можна розгорнути в будь-якій точці країни за лічені години. Це робить систему гнучким інструментом в умовах постійно мінливої бойової обстановки.

Тим часом характеристики іранського комплексу поки що невідомі, так само як і можливості зенітних ракет, які використовуються для ураження цілей.

Оглядачі зазначають, що Іран уже відомий створенням власних систем ППО, таких як Bavar-373 і Khordad-15, здатних протистояти середньо- і далекомагістральним загрозам. Але Tondar виділяється своєю спеціалізацією. У сучасному бою, де дрони та крилаті ракети стають ключовим елементом, система такого рівня життєво необхідна.

Розвиток таких платформ — частина масштабної стратегії Ірану, спрямованої на підвищення обороноздатності. Крім систем ППО, країна активно розробляє безпілотники, балістичні ракети і кіберзброю, створюючи багатошаровий захист від усіх можливих загроз.

"Попри те, що система "Грім" є значним кроком уперед у розвитку потенціалу ППО Ірану, проблеми залишаються, особливо в плані отримання найсучасніших компонентів і технологій", — підсумували оглядачі.

Нагадаємо, Корпус вартових ісламської революції Ірану 9 січня презентував новітній баражувальний боєприпас Rezvan, оснащений контейнерною системою запуску. За інформацією іранських джерел, дрон-камікадзе здатний ефективно вражати як піхотні, так і укріплені цілі.