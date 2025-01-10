Іранські боєприпаси Rezvan кидають виклик ізраїльській ППО: чим небезпечні безпілотники

Як стверджують іранські джерела, новітній дрон-камікадзе здатний ефективно уражати як піхотні, так і укріплені цілі, включно з критично важливою інфраструктурою.

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Корпус вартових ісламської революції Ірану (КВІР) 9 січня презентував новітній боєприпас Rezvan, оснащений контейнерною системою запуску. Презентація безпілотника відбулася на тлі масштабних навчань "Великий пророк 19", де також було продемонстровано інші передові системи озброєння. Про це повідомляє агентство Tasnim News.

Rezvan являє собою безпілотник-камікадзе, створений для виконання бойових завдань на малій дистанції. Як стверджує видання, він може ефективно вражати як піхотні, так і укріплені цілі, включно з критично важливою інфраструктурою.

Дальність його польоту становить 20 км, а тривалість польоту — 20 хвилин. Контейнерна система запуску зі складними крилами дає змогу швидко розгортати дрон в умовах обмеженого простору, що особливо актуально для гірських районів або тактичних операцій швидкого реагування.

У носовій частині боєприпасу встановлений оптичний модуль з каналами денного і тепловізійного бачення, що дає змогу оператору здійснювати точне наведення на ціль у режимі реального часу.

Хоча додаткових подробиць про Rezvan поки що не розголошують, проте оглядачі Army Recognition пишуть, що безпілотник може бути оснащений осколково-фугасними та кумулятивними боєзарядами. Це робить його універсальним інструментом для виконання різноманітних бойових завдань.

Порівняння з іншими розробками

Аналітики зазначають, що Rezvan є продовженням серії іранських ударних безпілотників. Його попередник Sina, створений на основі американського Switchblade 300, призначений для ураження піхоти та неброньованої техніки. Однак Rezvan виділяється збільшеною дальністю, вантажопідйомністю і системою контейнерного розгортання. Ці особливості ставлять його в один ряд з такими міжнародними аналогами, як російський "Ланцет", пропонуючи унікальні рішення для тактичних операцій.

На думку експертів, новий безпілотник нібито стане важливим інструментом для виконання складних тактичних завдань іранських сил. Однак ефективність застосування залежатиме від протидії сучасних систем ППО, таких як ізраїльський "Залізний купол".

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Нагадаємо, іранський генерал Бехруз Есбаті 9 січня розповів, що президент Росії Володимир Путін і військові РФ обдурили Іран і правителя Сирії Башара Асада. За його словами, росіяни відключали радари, що дало змогу Ізраїлю завдавати ударів по іранських цілях у Сирії.