Лідер японської "Якудзи" визнав провину в торгівлі ядерними матеріалами з Іраном: подробиці

Кримінальний авторитет мав доступ до 2 000 кг торію-232 і понад 100 кг урану, які він мав намір продати Ірану. Такеші Ебісаві загрожує довічне ув'язнення.

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Лідер японського кримінального клану "Якудза" Такеші Ебісава визнав свою провину в незаконному переміщенні урану і плутонію з М'янми, які планувалося продати Ірану для створення ядерної зброї. Про це йдеться в повідомленні Міністерства юстиції США.

Під час засідання Федерального суду Такеші Ебісава визнав, що вивозив ядерні матеріали з М'янми, а також працював над надсиланням величезних партій героїну та метамфетаміну до Сполучених Штатів в обмін на ракети класу "земля-повітря" для використання їх заколотниками.

Слідство зазначає, що Ебісава мав доступ до 2 тонн торію-232 і понад 100 кілограмів концентрованого урану "yellowcake", під час "ділових перемовин" із потенційними покупцями демонструючи світлини ядерних матеріалів разом із показниками лічильників Гейгера, що підтверджують їхню радіоактивність.

Під час переговорів із "генералом" з Ірану, яким виявився агент під прикриттям, японець пропонував тому плутоній, наголошуючи, що цей матеріал потужніший за уран.

Змова була викрита завдяки скоординованій спецоперації правоохоронних органів США, Індонезії, Японії та Таїланду, яка не допустила витоку ядерних матеріалів і запобігла ескалації загроз.

Такеші Ебісава позує з ракетною установкою під час зустрічі з інформатором і двома поліцейськими під прикриттям на складі в Копенгагені, Данія, 3 лютого 2021 р.

В обвинувальному акті повідомляється, що лабораторія досліджувала ядерні зразки і визначила, що ізотопний склад плутонію, знайденого в ядерних зразках, є збройовим. Тобто вироблений у достатній кількості матеріал виявиться придатним для використання в ядерній зброї.

Такеші Ебісава також визнав свою провину за шістьма пунктами обвинувачення, зокрема торгівлю наркотиками, вогнепальною зброєю, відмивання грошей, за якими йому загрожує від 10 років ув'язнення до довічного.

Японського кримінального авторитета заарештували після того, як він нібито намагався купити вкрадені з баз США в Афганістані ракети класу "земля-повітря" для ополченців у М'янмі. Заколотники, яким він планував продати зброю, запропонували заплатити якудзі наркотиками. Ядерний матеріал, як стверджується, Такеші Ебісава отримав від невстановленого лідера "етнічної повстанської групи" в М'янмі, яка видобувала уран у країні. Ебісава запропонував командиру повстанців продати уран через нього, щоб профінансувати купівлю зброї.

Нагадаємо, що високопоставлений член японської мафії вкрав картки з покемонами. Їх легко конвертувати в готівку і важко відстежити, що є перевагою для злочинців.