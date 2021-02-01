У М'янмі воєнний переворот — затримані президент країни і глава правлячої партії

У країні на один рік оголошено надзвичайний стан.

Збройні сили М'янми оголосили надзвичайний стан і передали владу в країні командувачу збройними силами Міну Аунг Хлайну, повідомило Reuters. Президент країни Він Мʼїн і фактична глава держави, глава правлячої партії країни "Національна ліга за демократію" 75-річна Аун Сан Су Чжі затримані, повідомляє агентство Reuters.

[ + – ] Генерал Мін Аунг Хлайн

Військові заявили, що рано-вранці 1 лютого заарештували цивільне керівництво країни у відповідь на махінації під час виборів у листопаді 2020 року. У країні введено надзвичайний стан терміном на рік.

Переворот стався за кілька годин до того, як парламент повинен був зібратися на своє перше засідання.

Телефонний зв'язок у країні перерваний в багатьох місцях, доступ в інтернет ускладнений або взагалі відключений. Державне телебачення перестало працювати. Люди кинулися на ринки, щоб запастися продуктами і припасами, вишикувалися в чергу біля банкоматів, щоб зняти готівку.

За даними ЦВК М'янми, "Національна ліга за демократію" отримала на виборах 396 місць у парламенті та право сформувати уряд, а підтримувана військовими "Партія солідарності і розвитку Союзу" — 33 місця. Вибори розглядалися як референдум про довіру нового демократичного уряду Су Чжі.

Після поразки військові почали говорити про нелегітимність виборів. У січні головнокомандувач Хлайн повідомив про можливе скасування дії Конституції. Після цього збройні сили кілька разів заперечували повідомлення про підготовку захоплення влади.

Білий дім повідомив, що президент Джо Байден проінформований про арешти, а держсекретар Ентоні Блінкен закликав звільнити лідерів. "Сполучені Штати підтримують народ Бірми в його прагненні до демократії, свободи, миру та розвитку. Військові повинні негайно зупинитися", — сказав він у заяві, використовуючи альтернативну назву М'янми.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засудив затримання Су Чжі та інших політичних лідерів і закликав військових "поважати волю народу М'янми".

Уряд Австралії заявив, що "глибоко стурбований повідомленнями про те, що військові знову прагнуть захопити контроль над М'янмою". Японія заявила, що стежить за ситуацією і не планує вивозити японських громадян із М'янми. Міністерство закордонних справ Індії висловило глибоку стурбованість щодо перевороту.

Військові правили М'янмою з 1962 року. У 2011 році вони погодилися розділити владу з цивільними, але зберегли особливе місце в політичній системі країни. Лауреатка Нобелівської премії миру Су Чжі прийшла до влади після перемоги на виборах 2015 року, що відбулися після десятиліть домашнього арешту в боротьбі за демократію з хунтою М'янми. Вона не стала офіційним президентом країни, оскільки її чоловік і діти — громадяни Великобританії. Країну очолив її найближчий соратник, а Су Чжі є неформальним лідером держави, яку визнають і на міжнародній арені. Вона користується величезною популярністю в М'янмі.