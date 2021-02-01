В Мьянме военный переворот – задержаны президент страны и глава правящей партии

В стране на один год объявлено чрезвычайное положение.

Вооруженные силы Мьянмы объявили чрезвычайное положение и передали власть в стране командующему вооруженными силами Мину Аунгу Хлайну, сообщило Reuters. Президент страны Вин Мьин и фактический глава государства, глава правящей партии страны "Национальная лига за демократию" 75-летняя Аун Сан Су Чжи задержаны, сообщает агентство Reuters.

[ + – ] Генерал Мин Аунг Хлайн

Военные заявили, что рано утром 1 февраля арестовали гражданское руководство страны в ответ на махинации во время выборов в ноябре 2020 года. В стране введено чрезвычайное положение сроком на год.

Переворот произошел за несколько часов до того, как парламент должен был собраться на свое первое заседание.

Телефонная связь в стране прервана во многих местах, доступ в интернет затруднен или вообще отключен. Государственное телевидение перестало работать. Люди бросились на рынки, чтобы запастись продуктами и припасами, выстроились в очередь у банкоматов, чтобы снять наличные.

По данным ЦИК Мьянмы, "Национальная лига за демократию" получила на выборах 396 мест в парламенте и право сформировать правительство, а поддерживаемая военными Партия солидарности и развития Союза – 33 места. Выборы рассматривались как референдум по доверию новому демократическому правительству Су Чжи.

После поражения военные начали говорить о нелегитимности выборов. В январе главнокомандующий Хлайн сообщил о возможной отмене действия Конституции. После этого вооруженные силы несколько раз отрицали сообщения о готовящемся захвате власти.

Белый дом сообщил, что президент Джо Байден проинформирован об арестах, а госсекретарь Энтони Блинкен призвал освободить лидеров. "Соединенные Штаты поддерживают народ Бирмы в его стремлении к демократии, свободе, миру и развитию. Военные должны немедленно остановиться", – сказал он в заявлении, используя альтернативное название Мьянмы.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил задержание Су Чжи и других политических лидеров и призвал военных "уважать волю народа Мьянмы".

Правительство Австралии заявило, что "глубоко обеспокоено сообщениями о том, что военные снова стремятся захватить контроль над Мьянмой". Япония заявила, что следит за ситуацией и не планирует вывозить японских граждан из Мьянмы. Министерство иностранных дел Индии выразило глубокую озабоченность по поводу переворота.

Военные правили Мьянмой с 1962 года. В 2011 году они согласились разделить власть с гражданскими, но сохранили особое место в политической системе страны. Лауреат Нобелевской премии мира Су Чжи пришла к власти после победы на выборах 2015 года, последовавшей за десятилетиями домашнего ареста в борьбе за демократию с хунтой Мьянмы. Она не стала официальным президентом страны, так как ее муж и дети – граждане Великобритании. Страну возглавил ее ближайший соратник, а Су Чжи является неформальным лидером государства, что признают и на международной арене. Она пользуется огромной популярностью в Мьянме.