Загрожує довічне: бос якудзи намагався продати радіоактивні речовини Ірану (фото)

За словами журналістів, на дохід від угоди Такеші Ебісаве збирався закупити зброю військового рівня для повстанського угруповання. Серед іншого, і ракети класу "земля — повітря".

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Сполучені штати висунули обвинувачення в торгівлі радіоактивними матеріалами лідеру японської мафії Такеші Ебісаві. Про це повідомив американський Мін'юст.

Затриманого звинувачують у спробі передати уран і плутоній, які могли б бути залучені у створенні іранської ядерної бомби.

60-річному Ебісаві та його колезі, 61-річному Сомфопе Сінгаширі, у квітні 2022 року вже висували обвинувачення, пов'язані з наркотиками та незаконним обігом вогнепальної зброї.

Наразі громадянину Японії додатково висувають звинувачення у змові для перевезення ядерних матеріалів із М'янми.

За даними слідства, 2020 року Ебісава повідомив своїм контактам (колишнім агентам слідчих), що в нього є доступ до великої кількості ядерних матеріалів, які він хотів би продати. Громадянин Японії ділився фото кам'янистих речовин із лічильниками Гейгера. І також демонстрував документи "лабораторних аналізів".

Радіоактивна речовина

Радіоактивна речовина

Надалі він зустрічався з "іранським генералом", який виявився підставною особою. Лідер якудзи запропонував постачати плутоній для ядерної програми, який був би кращим за уран.

Відомо також, що під час переговорів представник Ебісави, який очолює якесь повстанське угруповання в М'янмі, заявив, що у нього є понад 2000 кг торію-232 і 100 кг урану у складі U3O8 (сполука урану). Він також згадав про те, що може виготовити до п'яти тонн речовин, використовуваних у ядерній зброї.

Слідство вважає, що на дохід від цієї оборудки Ебісава планував придбати зброю військового рівня для повстанського угруповання. серед іншого, і ракети класу "земля — повітря".

Ебісава разом зі спільниками проводив зустрічі в Таїланді з "контактними особами" і передавав "зразки" товару. Місцеві правоохоронці їх вилучили і повідомили США. В американській лабораторії зробили висновок про те, що в матеріалі міститься уран і збройовий плутоній.

Затриманим висунуто обвинувачення за 8 пунктами — за кожним їм загрожує від 10 років ув'язнення до довічного.

Нагадаємо, що Росія може доставити ядерну зброю в космос уже цього року.

Також повідомлялося, що РФ створює космічну ядерну зброю. Журналісти з'ясовували, наскільки вона небезпечна.