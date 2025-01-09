Лидер японской "Якудзы" признал вину в торговле ядерными материалами с Ираном: подробности

Криминальный авторитет имел доступ к 2 000 кг тория-232 и более 100 кг урана, которые он намеревался продать Ирану. Такеши Эбисаве грозит пожизненное заключение.

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Лидер японского криминального клана "Якудза" Такеши Эбисава признал свою вину в незаконном перемещении урана и плутония из Мьянмы, которые планировалось продать Ирану для создания ядерного оружия. Об этом говорится в сообщении Министерства юстиции США.

Во время заседания Федерального суда Такеши Эбисава признал, что вывозил ядерные материалы из Мьянмы, а также работал над отправкой огромных партий героина и метамфетамина в Соединенные Штаты в обмен на ракеты класса "земля-воздух" для использования их мятежниками.

Следствие отмечает, что Эбисава имел доступ к 2 тоннам тория-232 и более 100 килограммов концентрированного урана "yellowcake", во время "деловых переговоров" с потенциальными покупателями демонстрируя фотографии ядерных материалов вместе с показателями счетчиков Гейгера, подтверждающих их радиоактивность.

Во время переговоров с "генералом" из Ирана, которым оказался агент под прикрытием, японец предлагал тому плутоний, отмечая, что этот материал мощнее урана.

Заговор был разоблачен благодаря скоординированной спецоперации правоохранительных органов США, Индонезии, Японии и Таиланда, которая не допустила утечку ядерных материалов и предотвратила эскалацию угроз.

Такеши Эбисава позирует с ракетной установкой во время встречи с информатором и двумя полицейскими под прикрытием на складе в Копенгагене, Дания, 3 февраля 2021 г

В обвинительном акте сообщается, что лаборатория исследовала ядерные образцы и определила, что изотопный состав плутония, найденного в ядерных образцах, является оружейным. То есть произведенный в достаточном количестве материал окажется пригодным для использования в ядерном оружии.

Такеши Эбисава также признал свою вину по шести пунктам обвинения, в том числе торговле наркотиками, огнестрельным оружием, отмывании денег, по которым ему грозит от 10 лет заключения до пожизненного.

Японский криминальный авторитет был арестован после того, как якобы пытался купить украденные с баз США в Афганистане ракеты класса "земля-воздух" для ополченцев в Мьянме. Мятежники, которым он планировал продать оружие, предложили заплатить якудзе наркотиками. Ядерный материал, как утверждается, Такеши Эбисава получил от неустановленного лидера "этнической повстанческой группы" в Мьянме, которая добывала уран в стране. Эбисава предложил командиру повстанцев продать уран через него, чтобы профинансировать покупку оружия.

Напомним, что высокопоставленный член японской мафии украл карточки с покемонами. Их легко конвертировать в наличные и трудно отследить, что является преимуществом для преступников.