Иранские боеприпасы Rezvan бросают вызов израильской ПВО: чем опасны беспилотники

Как утверждают иранские источники, новейший дрон-камикадзе способен эффективно поражать как пехотные, так и укрепленные цели, включая критически важную инфраструктуру.

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Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) 9 января представил новейший барражирующий боеприпас Rezvan, оснащенный контейнерной системой запуска. Презентация беспилотника прошла на фоне масштабных учений "Великий пророк 19", где также были продемонстрированы другие передовые системы вооружения. Об этом сообщает агентство Tasnim News.

Rezvan представляет собой беспилотник-камикадзе, созданный для выполнения боевых задач на малой дистанции. Как утверждает издание, он может эффективно поражать как пехотные, так и укрепленные цели, включая критически важную инфраструктуру.

Дальность его полета составляет 20 км, а продолжительность полета — 20 минут. Контейнерная система запуска со складными крыльями позволяет быстро развертывать дрон в условиях ограниченного пространства, что особенно актуально для горных районов или тактических операций быстрого реагирования.

В носовой части боеприпаса установлен оптический модуль с каналами дневного и тепловизионного видения, позволяющий оператору осуществлять точное наведение на цель в режиме реального времени.

Хотя дополнительные подробности о Rezvan пока не разглашаются, однако обозреватели Army Recognition пишут, что беспилотник может быть оснащен осколочно-фугасными и кумулятивными боезарядами. Это делает его универсальным инструментом для выполнения разнообразных боевых задач.

Сравнение с другими разработками

Аналитики отмечают, что Rezvan является продолжением серии иранских ударных беспилотников. Его предшественник Sina, созданный на основе американского Switchblade 300, предназначен для поражения пехоты и небронированной техники. Однако Rezvan выделяется увеличенной дальностью, грузоподъемностью и системой контейнерного развертывания. Эти особенности ставят его в один ряд с такими международными аналогами, как российский "Ланцет", предлагая уникальные решения для тактических операций.

По мнению экспертов, новый беспилотник якобы станет важным инструментом для выполнения сложных тактических задач иранских сил. Однако эффективность применения будет зависеть от противодействия современных систем ПВО, таких как израильский "Железный купол".

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Напомним, иранский генерал Бехруз Эсбати 9 января рассказал, что президент России Владимир Путин и военные РФ обманули Иран и правителя Сирии Башара Асада. По его словам россияне отключали радары, что позволило Израилю наносить удары по иранским целям в Сирии.